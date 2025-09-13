У першому півріччі 2025-го по Україні здали в експлуатацію 51,5 тисячі нових квартир. Це на 6,7% менше, ніж за той самий період у 2024 році, розповідає 24 Канал, посилаючись на дані Державної служби статистики, що опрацювали аналітики ЛУН.

Де зросли темпи будівництва нового житла?

Лідером за показником зростання стала Одеська область. У регіоні за перше півріччя здали 6 570 квартир, що на 56% більше, ніж минулого року. Серед причин:

відновлення попиту на житло біля моря;

нові інвестиції у великі житлові комплекси;

повернення внутрішніх переселенців до регіону.

Також суттєво зросла кількість новобудов у Черкаській області – приріст 51,6%. У 2025 році в регіоні з'явилося 1 126 нових квартир, тоді як у 2024 році було лише 760 помешкань.

Високий приріст також зафіксовано в таких областях:

Миколаївська – 35,8%;

Чернігівська – 24,4%;

Тернопільська – 23,7%.



Темпи будівництва нового житла у 2025 році / Інфографіка ЛУН

За кількістю нового житла лідером залишається Київська область – 9 853 квартири у 2025 році (без Києва). Наступною у списку йде власне столиця – 7 380 квартир. А замикає трійку Львівщина – 5 646 квартир.

Чи очікувати знижки від забудовників зимою?

До початку повномасштабної війни у липні та серпні попит на купівлю нерухомості традиційно знижувався. Тому забудовники намагалися привернути увагу потенційних покупців акціями та знижками. Те саме спостерігалося й на початку року, коли після новорічних свят продажі практично завмирали.

За словами експерта, тепер такої тенденції немає. Ринок тримається приблизно на одному рівні протягом року. Різкого зменшення попиту немає, а відтак вигідні пропозиції від забудовників відійшли в минуле. Що спричинило такі зміни – сказати складно.