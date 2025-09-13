В первом полугодии 2025-го по Украине сдали в эксплуатацию 51,5 тысячи новых квартир. Это на 6,7% меньше, чем за тот же период в 2024 году, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на данные Государственной службы статистики, что обработали аналитики ЛУН.

Где выросли темпы строительства нового жилья?

Лидером по показателю роста стала Одесская область. В регионе за первое полугодие сдали 6 570 квартир, что на 56% больше, чем в прошлом году. Среди причин:

восстановление спроса на жилье у моря;

новые инвестиции в крупные жилые комплексы;

возвращение внутренних переселенцев в регион.

Также существенно возросло количество новостроек в Черкасской области – прирост 51,6%. В 2025 году в регионе появилось 1 126 новых квартир, тогда как в 2024 году было всего 760 квартир.

Высокий прирост также зафиксирован в таких областях:

Николаевская – 35,8%;

Черниговская – 24,4%;

Тернопольская – 23,7%.



Темпы строительства нового жилья в 2025 году / Инфографика ЛУН

По количеству нового жилья лидером остается Киевская область – 9 853 квартиры в 2025 году (без Киева). Следующей в списке идет собственно столица – 7 380 квартир. А замыкает тройку Львовщина – 5 646 квартир.

Ожидать ли скидок от застройщиков зимой?

До начала полномасштабной войны в июле и августе спрос на покупку недвижимости традиционно снижался. Поэтому застройщики пытались привлечь внимание потенциальных покупателей акциями и скидками. То же самое наблюдалось и в начале года, когда после новогодних праздников продажи практически замирали.

По словам эксперта, теперь такой тенденции нет. Рынок держится примерно на одном уровне в течение года. Резкого уменьшения спроса нет, а затем выгодные предложения от застройщиков отошли в прошлое. Что повлекло такие изменения – сказать сложно.