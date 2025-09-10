Больше об этом рассказал эксперт по строительству Назар Процик в интервью 24 Каналу.
Из чего в Украине сейчас строят жилье?
Как пояснил эксперт, сначала заливают сваи и фундамент, затем формируется каркас из бетона и арматуры, который становится основой всего здания.
Далее наступает этап заполнения стен. Среди самых распространенных материалов – газоблок и керамоблок (кирпич). Оба варианта имеют свои сильные стороны:
- кирпич отмечается прочностью и лучшей шумоизоляцией,
- тогда как газоблок выигрывает в теплопроводности, но уступает в прочности и защите от шума.
Для высотных жилых комплексов чаще используют кирпич именно из-за его способности гасить лишние звуки. Зато частные или небольшие двухэтажные дома все чаще строят из газоблока - он легче и создает меньшую нагрузку на фундамент.
В общем и кирпич, и газоблок – это вполне приемлемые варианты, главное – учитывать ваши ожидания относительно комфорта,
– отметил Нараз Процик.
Не менее важную роль играют и окна. Традиционно устанавливают металлопластиковые конструкции, но все больше застройщиков отдают предпочтение алюминиевым профилям, которые имеют дополнительные преимущества в эксплуатации. Относительно утепления фасадов, чаще всего применяют минеральную вату или пенопласт. Выбор материала и его толщина зависят от стен и требований к энергоэффективности.
Из чего в Украине сейчас строят жилье / Фото 24 Канала
Итак, современное жилье в Украине обычно сочетает монолитный каркас, стены из кирпича или газоблока, современные оконные системы и качественное утепление. Остальные же решения зависят от конкретного проекта и ожиданий будущих жителей.
Какие сейчас цены на недвижимость в Украине?
- Цены на жилье в Украине продолжают расти продолжают расти в среднем на 10 – 15% ежегодно. Это обусловлено внутренней миграцией в более безопасные регионы и сохраненным спросом при ограниченном предложении.
- Среди темпов инфляции – на уровне 9 – 10% в 2025 году – такой прирост цен считается оправданным. Например, в Киеве рост составляет около 9%, а во Львове цены остаются стабильными, зато в Ужгороде и Тернополе зафиксировали небольшое снижение.