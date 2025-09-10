Більше про це розповів експерт з будівництва Назар Процик в інтерв'ю 24 Каналу.

З чого в Україні зараз будують житло?

Як пояснив експерт, спершу заливають палі та фундамент, потім формується каркас із бетону й арматури, який стає основою всієї будівлі.

Далі настає етап заповнення стін. Серед найпоширеніших матеріалів – газоблок та керамоблок (цегла). Обидва варіанти мають свої сильні сторони:

цегла відзначається міцністю та кращою шумоізоляцією,

відзначається міцністю та кращою шумоізоляцією, тоді як газоблок виграє у теплопровідності, але поступається у міцності та захисті від шуму.

Для висотних житлових комплексів частіше використовують цеглу саме через її здатність гасити зайві звуки. Натомість приватні чи невеликі двоповерхові будинки все частіше будують із газоблоку — він легший і створює менше навантаження на фундамент.

Загалом і цегла, і газоблок – це цілком прийнятні варіанти, головне – враховувати ваші очікування щодо комфорту,

– зазначив Нараз Процик.

Не менш важливу роль відіграють і вікна. Традиційно встановлюють металопластикові конструкції, але все більше забудовників віддають перевагу алюмінієвим профілям, які мають додаткові переваги в експлуатації. Щодо утеплення фасадів, найчастіше застосовують мінеральну вату або пінопласт. Вибір матеріалу та його товщина залежать від стін та вимог до енергоефективності.



З чого в Україні зараз будують житло / Фото 24 Каналу

Отже, сучасне житло в Україні зазвичай поєднує монолітний каркас, стіни з цегли або газоблоку, сучасні віконні системи та якісне утеплення. Решта ж рішень залежить від конкретного проєкту та очікувань майбутніх мешканців.

