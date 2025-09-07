Більше про це розповіли фахівці ЛУН та "OLX Нерухомість" у коментарі для ZAXID.NET, передає 24 Канал.
Дивіться також Іпотека у 2025 році: чи варто брати кредит на житло – поради експерток
Які фактори визначають ринок?
За словами маркетингового директора ЛУН Дениса Суділковського, саме внутрішня міграція українців у відносно безпечні області забезпечила там активність ринку. Попит на квартири в західних регіонах лишається високим, а власники житла не поспішають знижувати ціни.
Покупці кажуть: в Україні війна, ціни мають бути нижчими. Продавці відповідають: мені не терміново, зачекаю. Це нормальна ситуація для ринку у воєнний час,
– пояснив експерт.
Цікаво! Сьогодні середній термін продажу квартири складає близько двох місяців – довше, ніж до повномасштабного вторгнення, але все ще в межах ринкових показників.
Наскільки виправдані ціни на житло в Україні?
Керівниця сектору з розвитку продажів "OLX Нерухомість" Оксана Остапчук підкреслила, що зростання цін відповідає ринковим очікуванням.
- У Львові в першій половині 2025 року ціни залишилися без змін.
- В Ужгороді та Тернополі навіть зафіксували невелике зниження.
- У Києві зростання становило близько 9%.
Загалом динаміка цін відповідає інфляції, яка за прогнозами НБУ у 2025 році складе 9 – 10%.
Наскільки виправдані ціни на житло в Україні / Фото Unsplash
Коли найвигідніше купувати житло?
Ринок нерухомості в Україні залежить не лише від економічних факторів, а й від сезонних коливань.
Осінь традиційно вважається періодом активності: на ринку з'являється більше покупців, вибір ширший, але й ціни вищі. Продавці намагаються використати ажіотаж та конкурують між собою.