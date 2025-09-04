Чи варто купувати житло восени, 24 Канал розповідає з посиланням на коментарі експертів з нерухомості виданню Новини.LIVE.
Купувати квартиру восени чи ні?
За словами фахівців, зима на ринок нерухомості приносить затишшя – попит падає, покупці відкладають рішення про купівлю. Проте саме в цей період зростають шанси знайти вигідні варіанти дешевше.
Крім сезонності, важливу роль відіграють економічні фактори – інфляція, курс долара, безпекова ситуація. Тому деякі експерти радять не поспішати з купівлею навіть восени, коли вибір більший.
Продавці часто знижують ціну на 5 – 10% у випадку швидкої угоди. Якщо ж говорити про трикімнатні квартири, то попит на них нижчий, ніж на однокімнатні чи двокімнатні. Це відкриває простір для торгу,
– каже київська рієлторка Олена Івченко.
Зимовий період дозволяє не лише домовитися про кращу ціну, а й швидше укласти угоду.
Якою є ситуація у Львові та Одесі?
У Львові ринок житла залишається активним завдяки внутрішній міграції. За словами експерта Андрія Тоцького, ціни тут стабільні, а в деяких районах навіть зростають. Все залежить від розташування та стану квартири.
Тому очікувати зимових знижок у Львові не завжди раціонально – є ризик втратити вигідні варіанти.
У південних регіонах, зокрема в Одесі, ситуація складніша через постійні обстріли. Це впливає на поведінку покупців: зростає попит на відносно безпечні райони з вищими цінами, тоді як у менш захищених районах легше домовитись про знижку.
Ціни на квартири залежать від сезону, але не тільки / Фото Freepik
Чи вигідно купувати нерухомість узимку?
Узимку ринок стає гнучкішим: через зниження попиту продавці частіше погоджуються на знижки – від 5% до 10%, а іноді й більше, якщо угоду укладають швидко.
Переваги зимового періоду:
- нижчий попит і більше шансів на знижку;
- швидше ухвалення рішень і оформлення угод;
- можливість купити житло вищого класу за ціною нижчого;
- ширший вибір у малопопулярному сегменті.
Мінуси зимового періоду:
- менший вибір порівняно з осінню;
- ризик втратити якісні об'єкти в популярних містах;
- невизначеність із курсом валют та інфляцією.
Коли ж купувати житло?
Все залежить від цілей покупця та міста. Якщо головне – зекономити, варто розглянути зиму. Проте в топових районах Львова чи стабільних сегментах Києва це може бути менш ефективно.
Тенденції у містах:
- Київ – можливі знижки, особливо на великі квартири.
- Львів – ціни стабільні, у популярних районах зростають.
- Одеса – у безпечних районах житло дорожчає, в інших – можна торгуватись.
Підсумовуючи, зауважимо, що при купівлі житла сезон важливий, але вирішальне значення має ситуація на конкретному ринку. Зима може бути вдалим періодом для покупки, якщо покупець готовий до компромісів і швидких рішень.
Що перевірити, купуючи нерухомість на вторинному ринку?
- Перш ніж придбати нерухомість на вторинному ринку, слід уважно перевірити документи, що підтверджують право власності продавця — зокрема, договори купівлі-продажу, свідоцтва про спадщину.
- Необхідно також переконатися, що право власності зареєстроване в Державному реєстрі речових прав, а також перевірити, чи немає судових рішень щодо заборони реєстраційних дій або арештів на майно.
- Крім того, варто звернути увагу на наявність дозволів на перепланування, відсутність боргів за комунальні послуги, а також перевірити, чи не внесено продавця до Єдиного реєстру боржників.