Чи варто купувати житло восени, 24 Канал розповідає з посиланням на коментарі експертів з нерухомості виданню Новини.LIVE.

Купувати квартиру восени чи ні?

За словами фахівців, зима на ринок нерухомості приносить затишшя – попит падає, покупці відкладають рішення про купівлю. Проте саме в цей період зростають шанси знайти вигідні варіанти дешевше.

Крім сезонності, важливу роль відіграють економічні фактори – інфляція, курс долара, безпекова ситуація. Тому деякі експерти радять не поспішати з купівлею навіть восени, коли вибір більший.

Продавці часто знижують ціну на 5 – 10% у випадку швидкої угоди. Якщо ж говорити про трикімнатні квартири, то попит на них нижчий, ніж на однокімнатні чи двокімнатні. Це відкриває простір для торгу,

– каже київська рієлторка Олена Івченко.

Зимовий період дозволяє не лише домовитися про кращу ціну, а й швидше укласти угоду.

Якою є ситуація у Львові та Одесі?

У Львові ринок житла залишається активним завдяки внутрішній міграції. За словами експерта Андрія Тоцького, ціни тут стабільні, а в деяких районах навіть зростають. Все залежить від розташування та стану квартири.

Тому очікувати зимових знижок у Львові не завжди раціонально – є ризик втратити вигідні варіанти.

У південних регіонах, зокрема в Одесі, ситуація складніша через постійні обстріли. Це впливає на поведінку покупців: зростає попит на відносно безпечні райони з вищими цінами, тоді як у менш захищених районах легше домовитись про знижку.



Ціни на квартири залежать від сезону, але не тільки / Фото Freepik

Чи вигідно купувати нерухомість узимку?

Узимку ринок стає гнучкішим: через зниження попиту продавці частіше погоджуються на знижки – від 5% до 10%, а іноді й більше, якщо угоду укладають швидко.

Переваги зимового періоду:

нижчий попит і більше шансів на знижку;

швидше ухвалення рішень і оформлення угод;

можливість купити житло вищого класу за ціною нижчого;

ширший вибір у малопопулярному сегменті.

Мінуси зимового періоду:

менший вибір порівняно з осінню;

ризик втратити якісні об'єкти в популярних містах;

невизначеність із курсом валют та інфляцією.

Коли ж купувати житло?

Все залежить від цілей покупця та міста. Якщо головне – зекономити, варто розглянути зиму. Проте в топових районах Львова чи стабільних сегментах Києва це може бути менш ефективно.

Тенденції у містах:

Київ – можливі знижки, особливо на великі квартири.

Львів – ціни стабільні, у популярних районах зростають.

Одеса – у безпечних районах житло дорожчає, в інших – можна торгуватись.

Підсумовуючи, зауважимо, що при купівлі житла сезон важливий, але вирішальне значення має ситуація на конкретному ринку. Зима може бути вдалим періодом для покупки, якщо покупець готовий до компромісів і швидких рішень.

