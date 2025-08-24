Аналітики OLX Нерухомості основі актуальних даних про ціни на нерухомість порівняв міста між собою. 24 Канал розповідає, чи суттєва між ними різниця.

Зверніть увагу На вторинці та з ремонтом: чи справді українці обирають таке житло частіше за новобудову

Які ціни у Львові в порівнянні з Хмельницьким?

Оренда

У Львові орендувати однокімнатну квартиру в середньому коштує 18 тисяч гривень. Тоді як у Хмельницькому середня вартість – 10 тисяч гривень.

З довготривалою орендою двокімнатних квартир ціни на серпень такі: Львів – 20,9 тисячі гривень, Хмельницький – 11 тисяч гривень.

Середня вартість оренди трикімнатних квартир станом на кінець літа складає:

Львів – 27,2 тисячі гривень;

Хмельницький – 11,3 тисячі гривень.

Тобто, якщо порівнювати ціни у Львові до більш бюджетного Хмельницького, то стає очевидно, що різниця суттєва – в середньому у більш як 80%.

Купівля

У Львові середня вартість однокімнатної квартири складає 2,28 мільйона гривень, а в Хмельницькому – 1,36 мільйона гривень.

На купівлю двокімнатної квартири доведеться витратити:

у Львові – 3,25 мільйона гривень;

у Хмельницькому – 1,81 мільйона гривень.

Середня ціна за трикімнатну квартиру у Львові складає 3,8 мільйона гривень. Тоді як у Хмельницькому – 2,25 мільйона гривень.

Різниця у середніх цінах між Львовом та Хмельницьким у середньому сягає близько 70%. Мовиться про сотні тисяч гривень, що є суттєвою різницею. Це підтверджує репутацію Львова як одного з найдорожчих міст України для життя та інвестицій у житло.