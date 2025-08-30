На що необхідно звернути увагу, коли купуєте вторинне житло, 24 Канал розповідає з посиланням на Мін'юст.

Зверніть увагу Правила оренди в Україні можуть змінити: про що саме йдеться

Які документи про право власності слід перевірити?

Перед підписанням договору купівлі-продажу нерухомості на вторинному ринку необхідно перевірити документи, що підтверджують право власності продавця. До таких документів належать:

договір купівлі-продажу, дарування, ренти, догляду, спадковий, міни;

купівлі-продажу, дарування, ренти, догляду, спадковий, міни; договір про поділ спадкового майна;

договір про припинення права на утримання за умови набуття права на нерухоме майно;

договір про припинення права на аліменти через передачу права власності на нерухоме майно;

договір про виділення частки;

іпотечні договори з умовою передачі права власності;

біржові договори купівлі-продажу, оформлені згідно із законом;

договір оренди житла з правом викупу;

договір про встановлення довірчої власності з актом приймання-передачі майна.

свідоцтво про право власності на спільне майно подружжя (у разі смерті одного з подружжя);

про право власності на спільне майно подружжя (у разі смерті одного з подружжя); свідоцтво про право на спадщину;

свідоцтво про придбання майна на прилюдних торгах або у разі їх скасування;

свідоцтво про право власності, видане органами приватизації;

свідоцтво про право власності, оформлене до 1 січня 2013 року органами місцевого самоврядування або держадміністраціями.

рішення суду , яке набрало законної сили, щодо права власності;

, яке набрало законної сили, щодо права власності; ухвали суду про затвердження мирової угоди;

інші документи, які за законодавством підтверджують набуття, зміну або припинення прав на нерухомість.



Перед купівлею вторинного житла слід перевірити низку документів / Фото bergencountyfirm.net

На які документи, що підтверджують реєстрацію прав на майно звернути увагу?

Для відчуження або застави нерухомого майна, яке підлягає державній реєстрації, обов'язковою умовою є надання документів, що підтверджують зареєстроване право власності в людини, яка передає майно.

Факт наявності прав на нерухомість можна перевірити через Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Дані з реєстру можна отримати в режимі реального часу.

Отримати витяг з реєстру можна:

у паперовій формі – через державного реєстратора, адміністратора ЦНАП або помічника нотаріуса;

в електронній формі – через Дію.

Система державної реєстрації речових прав в нинішньому вигляді діє з 1 січня 2013 року. До цього часу реєстрацію прав здійснювало Бюро технічної інвентаризації (БТІ). Дані вносилися до Реєстру прав власності на паперових носіях (реєстрових книгах і справах), які й досі зберігаються в БТІ.

Тепер державну реєстрацію прав проводять:

виконавчі органи сільських, селищних та міських рад;

Київська міська держадміністрація;

районні та районні в містах держадміністрації;

нотаріуси.

Що додатково перевірити перед купівлею житла?