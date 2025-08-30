На що необхідно звернути увагу, коли купуєте вторинне житло, 24 Канал розповідає з посиланням на Мін'юст.

Які документи про право власності слід перевірити?

Перед підписанням договору купівлі-продажу нерухомості на вторинному ринку необхідно перевірити документи, що підтверджують право власності продавця. До таких документів належать:

  • договір купівлі-продажу, дарування, ренти, догляду, спадковий, міни;
  • договір про поділ спадкового майна;
  • договір про припинення права на утримання за умови набуття права на нерухоме майно;
  • договір про припинення права на аліменти через передачу права власності на нерухоме майно;
  • договір про виділення частки;
  • іпотечні договори з умовою передачі права власності;
  • біржові договори купівлі-продажу, оформлені згідно із законом;
  • договір оренди житла з правом викупу;
  • договір про встановлення довірчої власності з актом приймання-передачі майна.
  • свідоцтво про право власності на спільне майно подружжя (у разі смерті одного з подружжя);
  • свідоцтво про право на спадщину;
  • свідоцтво про придбання майна на прилюдних торгах або у разі їх скасування;
  • свідоцтво про право власності, видане органами приватизації;
  • свідоцтво про право власності, оформлене до 1 січня 2013 року органами місцевого самоврядування або держадміністраціями.
  • рішення суду, яке набрало законної сили, щодо права власності;
  • ухвали суду про затвердження мирової угоди;
  • інші документи, які за законодавством підтверджують набуття, зміну або припинення прав на нерухомість.

Документи
Перед купівлею вторинного житла слід перевірити низку документів / Фото bergencountyfirm.net

На які документи, що підтверджують реєстрацію прав на майно звернути увагу?

Для відчуження або застави нерухомого майна, яке підлягає державній реєстрації, обов'язковою умовою є надання документів, що підтверджують зареєстроване право власності в людини, яка передає майно.

Факт наявності прав на нерухомість можна перевірити через Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Дані з реєстру можна отримати в режимі реального часу.

Отримати витяг з реєстру можна:

  • у паперовій формі – через державного реєстратора, адміністратора ЦНАП або помічника нотаріуса;
  • в електронній формі – через Дію.

Система державної реєстрації речових прав в нинішньому вигляді діє з 1 січня 2013 року. До цього часу реєстрацію прав здійснювало Бюро технічної інвентаризації (БТІ). Дані вносилися до Реєстру прав власності на паперових носіях (реєстрових книгах і справах), які й досі зберігаються в БТІ.

Тепер державну реєстрацію прав проводять:

  • виконавчі органи сільських, селищних та міських рад;
  • Київська міська держадміністрація;
  • районні та районні в містах держадміністрації;
  • нотаріуси.

Що додатково перевірити перед купівлею житла?

  • Перевірте, чи немає в Державному реєстрі прав судових рішень про заборону реєстраційних дій, заяви власника про заборону вчинення реєстраційних дій щодо його об'єкта.
  • Уточніть, чи не було у квартирі перепланування або знесення опорних стін. Якщо такі зміни були, то переконайтесь, що є дозвільні документи, виготовлено новий технічний паспорт.
  • Варто перевірити, чи не має житло заборгованості за комунальні послуги.
  • Переконайтесь, що квартира не є предметом судових спорів, на неї не накладено арешт.
  • Додатково слід упевнитися, що продавець не внесений до Єдиного реєстру боржників, щодо нього не застосовані санкції.