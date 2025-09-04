Стоит ли покупать жилье осенью, 24 Канал рассказывает со ссылкой на комментарии экспертов по недвижимости изданию Новости.LIVE.

Покупать квартиру осенью или нет?

По словам специалистов, зима на рынок недвижимости приносит затишье – спрос падает, покупатели откладывают решение о покупке. Однако именно в этот период возрастают шансы найти выгодные варианты дешевле.

Кроме сезонности, важную роль играют экономические факторы – инфляция, курс доллара, ситуация с безопасностью. Поэтому некоторые эксперты советуют не спешить с покупкой даже осенью, когда выбор больше.

Продавцы часто снижают цену на 5 – 10% в случае быстрой сделки. Если же говорить о трехкомнатных квартирах, то спрос на них ниже, чем на однокомнатные или двухкомнатные. Это открывает пространство для торга,

– говорит киевский риелтор Елена Ивченко.

Зимний период позволяет не только договориться о лучшей цене, но и быстрее заключить сделку.

Какова ситуация во Львове и Одессе?

В Львове рынок жилья остается активным благодаря внутренней миграции. По словам эксперта Андрея Тоцкого, цены здесь стабильные, а в некоторых районах даже растут. Все зависит от расположения и состояния квартиры.

Поэтому ожидать зимних скидок во Львове не всегда рационально – есть риск потерять выгодные варианты.

В южных регионах, в частности в Одессе, ситуация сложнее из-за постоянных обстрелов. Это влияет на поведение покупателей: растет спрос на относительно безопасные районы с более высокими ценами, тогда как в менее защищенных районах легче договориться о скидке.



Цены на квартиры зависят от сезона, но не только / Фото Freepik

Выгодно ли покупать недвижимость зимой?

Зимой рынок становится более гибким: из-за снижения спроса продавцы чаще соглашаются на скидки – от 5% до 10%, а иногда и больше, если сделку заключают быстро.

Преимущества зимнего периода:

более низкий спрос и больше шансов на скидку;

более быстрое принятие решений и оформление сделок;

возможность купить жилье высшего класса по цене более низкого;

более широкий выбор в малопопулярном сегменте.

Минусы зимнего периода:

меньший выбор по сравнению с осенью;

риск потерять качественные объекты в популярных городах;

неопределенность с курсом валют и инфляцией.

Когда же покупать жилье?

Все зависит от целей покупателя и города. Если главное – сэкономить, стоит рассмотреть зиму. Однако в топовых районах Львова или стабильных сегментах Киева это может быть менее эффективно.

Тенденции в городах:

Киев – возможны скидки, особенно на большие квартиры.

Львов – цены стабильные, в популярных районах растут.

Одесса – в безопасных районах жилье дорожает, в других – можно торговаться.

Подытоживая, заметим, что при покупке жилья сезон важен, но решающее значение имеет ситуация на конкретном рынке. Зима может быть удачным периодом для покупки, если покупатель готов к компромиссам и быстрым решениям.

