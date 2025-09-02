В Центральном подразделении Министерства юстиции, которое цитирует 24 Канал, рассказали, что именно нужно иметь для осуществления операции.
Какие документы нужны для проверки совладельцев?
Оформить продажу недвижимости невозможно без проверки основных документов продавцов – паспортов и идентификационных кодов. Если в собственности несколько человек, каждый совладелец должен предоставить свои документы.
В случае, если один из них не может присутствовать на подписании договора, нужно оформить нотариальную доверенность с четким перечнем действий, которые уполномоченное лицо имеет право осуществлять, в частности – продажу объекта.
В случаях изменения фамилии или имени владельца, к пакету документов необходимо добавить свидетельство, подтверждающее это.
Когда нужно согласие супругов?
Если имущество было приобретено в период брака, необходимо предоставить письменное согласие второго супруга на его отчуждение, даже если в реестре указан только один владелец.
При разводе нужно приложить документ, который подтверждает факт расторжения брака. То есть нотариусу понадобится свидетельство о браке или его расторжении.
Если в жилье зарегистрированы несовершеннолетние дети, может понадобиться еще и разрешение от органов опеки и попечительства.
Какие документы подтверждают право собственности?
Чтобы осуществить продажу, нужно получить выписку из реестра прав на недвижимое имущество. Также понадобятся правоустанавливающие документы:
- договор купли-продажи, дарения или мены;
- свидетельство о праве собственности, выданное до 2013 года;
- свидетельство о праве на наследство;
- судебное решение, вступившее в законную силу.
Наличие ошибок или несоответствий в этих документах может стать причиной отказа в заключении сделки.
Какие дополнительные документы необходимы нотариусу?
Кроме основного пакета, следует также подготовить:
- технический паспорт на объект недвижимости;
- документы об экспертной оценке имущества для расчета налогов;
- документы на земельный участок (в случае продажи дома): выписку из Госземкадастра с кадастровым номером и целевым назначением;
- справку о зарегистрированных в квартире лицах (справку о составе семьи).
Все документы должны быть актуальными, без исправлений или повреждений.
Что обязательно следует проверить, покупая недвижимость на вторичном рынке?
- Прежде чем покупать недвижимость на вторичном рынке, следует внимательно проверить документы, подтверждающие право собственности продавца – это могут быть договоры купли-продажи, свидетельства о наследстве или другие правоустанавливающие документы.
- Не менее важно убедиться, что имущество зарегистрировано в Государственном реестре вещных прав, а также проверить, нет ли судебных решений, которые ограничивают возможность осуществления регистрационных действий или накладывают арест на объект.
- Кроме того, стоит выяснить, есть ли разрешения на перепланировку, не накоплена ли задолженность за коммунальные услуги, а также проверить, не внесен ли продавец в Единый реестр должников.