Что же стоит учесть о продаже квартиры, 24 Канал рассказывает со ссылкой на комментарий президента Союза специалистов по недвижимости Украины Ларисы Ставиноги изданию УНН.

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С чего начать продажу жилья

Первый шаг – найти надежного риелтора или агентство недвижимости, которое будет сопровождать продажу.

Эксперт советует обратиться к знакомым за рекомендациями или просмотреть отзывы на сайтах агентств, чтобы выбрать специалиста, которому можно доверять.

Она также отмечает, что важно учитывать специализацию риелтора: некоторые специалисты работают только с новостройками, другие – с коммерческой недвижимостью или земельными участками.

После выбора риэлтора идет первичная консультация и осмотр квартиры. Специалист анализирует объект, сравнивает его с рыночными предложениями и предлагает формат дальнейшей работы. Далее заключают договор, где фиксируют условия сотрудничества и детали будущей продажи.



Риэлтор поможет избежать многих трудности при продажах квартир / Фото Pexels

Затем риэлтор переходит к подготовке рекламного материала. Сначала он дает рекомендации по улучшению вида квартиры – что убрать, что обновить или изменить, чтобы сделать дом более привлекательным для потенциальных покупателей.

Когда квартира готова к показу, риелтор вместе с владельцем согласовывают стратегию продажибудет ли это открытый рынок, эксклюзивная сделка, какие каналы продвижения будут использоваться.

В большинстве случаев, при условии, что владелец прислушался к рекомендациям профессионала и не завышает ожидания, квартиру удается продать в течение 2 – 3 месяцев.

Как правильно подготовить жилье к продаже

Прежде чем выставить квартиру на рынок, важно установить ее реальную цену. Эту задачу выполняет риелтор: он приезжает на объект, проводит осмотр, изучает актуальные предложения и формирует аргументированную стоимость.

Однако оценочная стоимость, установлена государственными структурами, обычно существенно превышает реальную цену, по которой имущество продается на рынке. Такая оценка не учитывает индивидуальные характеристики объекта – качество ремонта, техническое состояние дома, инфраструктуру района и тому подобное.

Качественные фото жилья будут привлекать потенциальных покупателей / Фото mayak.kiev.ua

Реально ли удачно продать квартиру самостоятельно

На первый взгляд, самостоятельная продажа квартиры может показаться несложной. Однако, как показывает практика, все меняется, когда доходит до дела.

Продажа без посредников возможна, но стоит помнить об опасностях. По словам риелтора Ставиноги, были случаи, когда под видом покупателей действовали воры: приходили на просмотр, изучали все, а потом возвращались с другими намерениями.

В целях безопасности профессиональные риелторы обязательно проверяют документы потенциального покупателя. Если человек готов показать паспорт, оставить свои данные, подписать документ – это уже определенный уровень безопасности.

Также, по словам експертки, продавцы, которые самостоятельно выходят на рынок недвижимости, часто сталкиваются с трудностями в оформлении документов. В то же время покупатели могут быть готовы заключить сделку немедленно. В такой ситуации задержки из-за неготовности документов могут привести к потере заинтересованного покупателя.

Как отмечает специалист, реализовать квартиру по выгодной цене без посредников почти невозможно. Риэлторы, представляющие интересы покупателя, имеют опыт в торгах и будут знать, как добиться снижения стоимости.

Как создать эффективное объявление о продаже квартиры

Для успешной продажи недвижимости, по словам эксперта, нужен качественный визуальный контент, в частности фото и видео. Также она советует иметь не менее 5 различных вариантов текстовых объявлений на один объект. Это позволяет тестировать различные подходы к подаче и адаптироваться к реакции потенциальных покупателей.

Публиковать объявления стоит на популярных платформах: OLX, DIM.RIA, LUN.ua.

