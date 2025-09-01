Какие ошибки случаются чаще всего, чем они опасны и как их можно исправить, 24 Канал рассказывает со ссылкой на USAID DOBRE.

Что такое право собственности?

В соответствии с Гражданским кодексом Украины, право собственности – это возможность лица владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом в пределах, определенных законом. Для того чтобы это право было признано официально, оно должно быть подтверждено надлежащим образом оформленным документом.

Это может бытьдоговор купли-продажи, свидетельство о праве собственности, судебное решение, другой документ, выданный согласно действующему законодательству.

Все действия с недвижимостью – продажа, аренда, дарение и т.д. – подлежат обязательной государственной регистрации. Если в документах есть ошибки, эти действия могут быть приостановлены до момента их устранения.

Какие ошибки могут возникнуть?

На практике чаще всего встречаются такие виды неточностей:

орфографические ошибки в фамилиях, именах или названиях объектов;

арифметические погрешности, например, в площади или стоимости недвижимости;

технические неточности, связанные с описанием объекта;

неправильный адрес или кадастровый номер;

ошибки, происходящие из первичных документов, на основе которых было оформлено право собственности.

Даже одна лишняя буква или цифра может привести к отказу в регистрационных действиях.

Технические ошибки и как их исправить?

Самые простые в исправлении – технические описки, касающиеся грамматики, орфографии или арифметики. Устранить такие неточности можно без лишней бюрократии: достаточно обращения владельца к государственному регистратору с заявлением и соответствующими документами. После этого реестр будет обновлен.

Когда нужна новая инвентаризация?

Существуют ситуации, когда обычное исправление не поможет. Если, например, после перепланировки квартира увеличила площадь, придется провести повторную техническую инвентаризацию. Только на основе обновленных данных можно внести изменения в реестр.

Это более сложная процедура, поскольку требует официального подтверждения новых характеристик объекта. Без этого владелец не сможет легально продать или сдать жилье в аренду.



Различные виды ошибок предусматривают разную процедуру их исправления / Фото lviv-rda.gov.ua

Что делать, если ошибка по вине регистратора?

Иногда источником технической ошибки является сам регистратор. В таком случае следует обращаться в Министерство юстиции Украины или его территориальное подразделение. Там проводится проверка, после чего принимается решение о внесении изменений в запись.

Если же кто-то другой незаконно вмешался в реестр и внес изменения, Минюст имеет право отменить такие действия и восстановить правильную информацию.

Кто оплачивает исправление ошибок?

Исправление технической неточности может быть платным или бесплатным. Если ошибка произошла из-за заявителя, необходимо оплатить админсбор. В 2025 году его размер составляет 0,04 прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что примерно равно 110 гривнам.

Когда же ошибка возникла из-за халатности регистратора, исправление для владельца не оплачивается. В то же время, если заявитель просит провести срочное исправление – это всегда платная услуга, даже для льготников или органов местного самоуправления.

Какие ошибки считают самыми сложными?

Производные ошибки считаются самыми сложными. Они возникают, когда еще в первичном документе была неправильная информация. Например, в решении о приватизации была указана некорректная площадь, на основе чего позже оформили право собственности.

В таком случае нужно начинать с исправления первичного документа – обратиться в учреждение, которое его выдало, или к его правопреемнику. Только после этого можно подать документы к регистратору или нотариусу для внесения изменений в государственный реестр.

