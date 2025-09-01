Які помилки трапляються найчастіше, чим вони небезпечні та як їх можна виправити, 24 Канал розповідає з посиланням на USAID DOBRE.

Читайте також Власникам нерухомості потрібно перевірити один важливий документ: у чому суть

Що таке право власності?

Відповідно до Цивільного кодексу України, право власності – це можливість особи володіти, користуватися й розпоряджатися майном у межах, визначених законом. Для того щоб це право було визнане офіційно, воно має бути підтверджене належним чином оформленим документом.

Це може бути: договір купівлі-продажу, свідоцтво про право власності, судове рішення, інший документ, виданий згідно з чинним законодавством.

Усі дії з нерухомістю – продаж, оренда, дарування тощо – підлягають обов'язковій державній реєстрації. Якщо в документах є помилки, ці дії можуть бути призупинені до моменту їх усунення.

Які помилки можуть виникнути?

На практиці найчастіше трапляються такі види неточностей:

орфографічні помилки у прізвищах, іменах або назвах об'єктів;

арифметичні похибки, наприклад, у площі або вартості нерухомості;

технічні неточності, пов'язані з описом об'єкта;

неправильна адреса або кадастровий номер;

помилки, що походять із первинних документів, на основі яких було оформлено право власності.

Навіть одна зайва літера або цифра може призвести до відмови в реєстраційних діях.

Технічні помилки та як їх виправити?

Найпростіші у виправленні – технічні описки, що стосуються граматики, орфографії або арифметики. Усунути такі неточності можна без зайвої бюрократії: достатньо звернення власника до державного реєстратора із заявою та відповідними документами. Після цього реєстр буде оновлено.

Коли потрібна нова інвентаризація?

Існують ситуації, коли звичайне виправлення не допоможе. Якщо, наприклад, після перепланування квартира збільшила площу, доведеться провести повторну технічну інвентаризацію. Лише на основі оновлених даних можна внести зміни до реєстру.

Це складніша процедура, оскільки вимагає офіційного підтвердження нових характеристик об'єкта. Без цього власник не зможе легально продати або здати житло в оренду.



Різні види помилок передбачають різну процедуру їхнього виправлення / Фото lviv-rda.gov.ua

Що робити, якщо помилка з вини реєстратора?

Іноді джерелом технічної помилки є сам реєстратор. У такому випадку слід звертатися до Міністерства юстиції України або його територіального підрозділу. Там проводиться перевірка, після чого приймається рішення про внесення змін до запису.

Якщо ж хтось інший незаконно втрутився в реєстр і вніс зміни, Мін'юст має право скасувати такі дії та відновити правильну інформацію.

Хто оплачує виправлення помилок?

Виправлення технічної неточності може бути платним або безкоштовним. Якщо помилка сталася через заявника, необхідно сплатити адмінзбір. У 2025 році його розмір становить 0,04 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що приблизно дорівнює 110 гривням.

Коли ж помилка виникла через недбалість реєстратора, виправлення для власника не оплачується. Водночас, якщо заявник просить провести термінове виправлення – це завжди платна послуга, навіть для пільговиків або органів місцевого самоврядування.

Які помилки вважають найскладнішими?

Похідні помилки вважаються найскладнішими. Вони виникають, коли ще в первинному документі була неправильна інформація. Наприклад, у рішенні про приватизацію була вказана некоректна площа, на основі чого пізніше оформили право власності.

У такому випадку потрібно починати з виправлення первинного документа – звернутися до установи, яка його видала, або до її правонаступника. Тільки після цього можна подати документи до реєстратора чи нотаріуса для внесення змін у державний реєстр.

На який ще документ звернути увагу власнику нерухомості?