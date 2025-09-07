Больше об этом рассказали специалисты ЛУН и "OLX Недвижимость" в комментарии для ZAXID.NET, передает 24 Канал.

Какие факторы определяют рынок?

По словам маркетингового директора ЛУН Дениса Судилковского, именно внутренняя миграция украинцев в относительно безопасные области обеспечила там активность рынка. Спрос на квартиры в западных регионах остается высоким, а владельцы жилья не спешат снижать цены.

Покупатели говорят: в Украине война, цены должны быть ниже. Продавцы отвечают: мне не срочно, подожду. Это нормальная ситуация для рынка в военное время,

– пояснил эксперт.

Интересно! Сегодня средний срок продажи квартиры составляет около двух месяцев – дольше, чем до полномасштабного вторжения, но все еще в пределах рыночных показателей.

Насколько оправданы цены на жилье в Украине?

Руководитель сектора по развитию продаж "OLX Недвижимость" Оксана Остапчук подчеркнула, что рост цен соответствует рыночным ожиданиям.

Во Львове в первой половине 2025 года цены остались без изменений.

В Ужгороде и Тернополе даже зафиксировали небольшое снижение.

В Киеве рост составил около 9%.

В целом динамика цен соответствует инфляции, которая по прогнозам НБУ в 2025 году составит 9 – 10%.



Насколько оправданы цены на жилье в Украине / Фото Unsplash

Когда выгоднее всего покупать жилье?