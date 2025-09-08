Внутрішня міграція відіграє ключову роль на ринку Львова. Про це розповів місцевий експерт з продажів нерухомості Андрій Тоцький у коментарі Новини.LIVE, пише 24 Канал.

Цікаво Чи завищені ціни на квартири в Україні: думка експертів

Які ціни на квартири у Львові та від чого вони залежать?

За даними ЛУН, середня вартість однокімнатної квартири становить 32 – 38 тисяч доларів. Двокімнатні помешкання коштують в межах 48 – 58 тисяч доларів, а трикімнатні – продають за 65 – 75 тисяч доларів.

Звичайно, все залежить від стану квартири, її розташування та поверху. Ціни на нерухомість у Львові тримаються стабільно, а в деяких районах навіть зростають через високий попит,

– зазначив Андрій Тоцький.

Найпопулярнішими залишаються центральні райони, де вартість квадратного метра значно вища. Житло там дорожче не тільки тому, що це "престижно", а й через кращу інфраструктуру. У новобудовах вартість квадратного метра сягає понад 1 600 доларів.



Ціни на квадратний метр у новобудовах / Фото ЛУН

У спальних районах можна знайти дешевші варіанти, на 20 – 30%. Та з розвитком інфраструктури й транспортних вузлів ціни там також поступово зростають.

Коли вигідно купувати житло?

У Львові ринок нерухомості постійно активний, тож очікувати суттєвих знижок не варто. Проте експерти кажуть, що взимку ринок стає гнучкішим. Якщо покупець має чітку ціль зекономити, то можна розглядати купівлю житла саме у зимові місяці. У цей період продавці більше погоджуються на знижки – від 5% до 10%.

У Києві, наприклад, можна дешевше купити житло з більшою площею. Також можна поторгуватися в Одесі.