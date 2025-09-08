Внутренняя миграция играет ключевую роль на рынке Львова. Об этом рассказал местный эксперт по продажам недвижимости Андрей Тоцкий в комментарии Новини.LIVE, пишет 24 Канал.

Какие цены на квартиры во Львове и от чего они зависят?

По данным ЛУН, средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 32 – 38 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры стоят в пределах 48 – 58 тысяч долларов, а трехкомнатные – продают за 65 – 75 тысяч долларов.

Конечно, все зависит от состояния квартиры, ее расположения и этажа. Цены на недвижимость во Львове держатся стабильно, а в некоторых районах даже растут из-за высокого спроса,

– отметил Андрей Тоцкий.

Самыми популярными остаются центральные районы, где стоимость квадратного метра значительно выше. Жилье там дороже не только потому, что это "престижно", но и из-за лучшей инфраструктуры. В новостройках стоимость квадратного метра достигает более 1 600 долларов.



Цены на квадратный метр в новостройках / Фото ЛУН

В спальных районах можно найти более дешевые варианты, на 20 – 30%. Но с развитием инфраструктуры и транспортных узлов цены там также постепенно растут.

Когда выгодно покупать жилье?

Во Львове рынок недвижимости постоянно активный, поэтому ожидать существенных скидок не стоит. Однако эксперты говорят, что зимой рынок становится более гибким. Если покупатель имеет четкую цель сэкономить, то можно рассматривать покупку жилья именно в зимние месяцы. В этот период продавцы больше соглашаются на скидки – от 5% до 10%.

В Киеве, например, можно дешевле купить жилье с большей площадью. Также можно поторговаться в Одессе.