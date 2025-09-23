Та загалом ціна великою мірою залежить від локації. Про ситуацію на вторинному ринку та актуальні ціни розповіла директорка місцевої агенції нерухомості Яна Васильєва в коментарі Суспільному, розповідає 24 Канал.

Зверніть увагу Ціни на однокімнатні квартири по Україні зросли на 13% – де найсуттєвіше

Скільки коштують квартири в Одесі у вересні?

Однокімнатна у хрущовці Приморського району коштує від 45 тисяч доларів. У Хаджибейському районі за квартиру на вторинці доведеться заплатити щонайменше 40 тисяч доларів.

У Київському та Пересипському районах ціни трохи нижчі – від 36 тисяч доларів за однокімнатну квартиру (9 – 16-поверхівки). Щоправда, в деяких житлових масивах ціни можуть бути вищими. Наприклад, у житловому масиві Черемушки, що частково входить до Київського району, вартість стартує від 40 тисяч доларів.

На Черемушках однокімнатну квартиру в нормальному стані можна купити приблизно за 40 тисяч. Все залежить від поверху та ремонту. Наприклад, невелику "однушку" на першому поверсі я бачила навіть за 33 тисячі,

– прокоментувала рієлторка.

Варто зазначити, що в центрі Одеси відчутний попит мають "сталінки". За словами Яни Васильєвої, покупці цінують їх за товсті стіни, а відтак вважають безпечнішими в часі війни.

Загалом ціни на вторинку коливаються від 33 до 57 тисяч доларів. Часто покупці оформлюють житло за програмою "єВідновлення".

До речі, за даними ЛУН, вартість однокімнатних квартир на вторинному ринку Одеси зросла. За останні пів року житло подорожчало на 14%.

Що відбувається на первинному ринку?

На первинному ринку Одеси ціни продовжують зростати. Це пов'язано зі стабільним попитом, подорожчанням будматеріалів та з дефіцитом робочої сили.

Ціни на квадратний метр, за словами рієлторки Яни Васильєвої, зараз такі:

Приморський район – від 1 200 до 1 600 доларів за квадрат;

Київський та Пересипський райони – від 950 до 1 500 доларів за квадрат.

Житло в Приморському районі найдорожче недарма, адже ця локація дуже цікавить інвесторів.