Скільки наприкінці вересня треба викласти за житло в Тернополі та його оренду, 24 Канал розповідає з посиланням на ЛУН.
Якими є ціни на квартири первинки та вторинки в Тернополі?
Однокімнатні квартири у середньому продають за 41 тисячу доларів, що на 13% більше, ніж було пів року тому. Двокімнатні коштують 62 тисячі доларів, приріст ціни за пів року становить 12%. Вартість трикімнатних зросла на 6% і становить 69 тисяч доларів.
Щоб купити однокімнатне помешкання потрібно віддати середню зарплату за 6,1 року, двокімнатне – 9,5 року, трикімнатне – 10,4 року.
Щодо квартир у новобудовах, то квадратний метр в економкласі коштує 33 тисячі гривень (на 16% більше, ніж пів року тому), у комфорт-класі – 30 тисяч гривень (зростання на 7%), у бізнес – 44 тисячі гривень (на 8% більше).
Скільки коштує оренда квартир у Тернополі?
Аби винаймати однокімнатне житло в Тернополі, у місяць потрібно у середньому викладати 11 тисяч гривень (ціни за останні пів року не змінилися). Оренда двокімнатних квартир у середньому коштує 14 тисяч гривень, трикімнатних – 15 тисячі гривень (зростання цін на 15% і 16% відповідно).
На оренду квартири йде приблизно 64% середньої зарплати.
Відповідно до оголошень орендувати житло в Тернополі коштує від 11 тисяч у місяць / Фото te.20minut.ua
Зауважимо, що відповідно до даних платформи OLX Нерухомість найдешевша квартира, яку зараз продають у Тернополі, коштує 35 тисяч доларів, найдорожча – майже 83 тисячі доларів. Щодо оренди, то вона стартує від 4,5 тисячі гривень у місяць і максимально сягає 37 тисяч.
Що відомо про ціни на житло в Україні?
У серпні 2025 року ціни на однокімнатні квартири в Україні зросли на 13% у порівнянні з аналогічним періодом 2024-го. Найвідчутніше подорожчання зафіксували в Одесі та Ужгороді.
Оренда одно- та трикімнатних квартир загалом по Україні не змінилася в ціні за останні пів року. Двокімнатне житло навіть подешевшало. Проте є міста, де ціни йдуть вгору, серед яких – Львів. У вересні середня ціна оренди однокімнатної квартири у Львові сягнула 19 тисяч гривень, що на 12% більше порівняно з березнем цього ж року. Зросла також вартість оренди дво- та трикімнатних квартир.