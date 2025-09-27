Скільки наприкінці вересня треба викласти за житло в Тернополі та його оренду, 24 Канал розповідає з посиланням на ЛУН.

Якими є ціни на квартири первинки та вторинки в Тернополі?

Однокімнатні квартири у середньому продають за 41 тисячу доларів, що на 13% більше, ніж було пів року тому. Двокімнатні коштують 62 тисячі доларів, приріст ціни за пів року становить 12%. Вартість трикімнатних зросла на 6% і становить 69 тисяч доларів.

Щоб купити однокімнатне помешкання потрібно віддати середню зарплату за 6,1 року, двокімнатне – 9,5 року, трикімнатне – 10,4 року.

Щодо квартир у новобудовах, то квадратний метр в економкласі коштує 33 тисячі гривень (на 16% більше, ніж пів року тому), у комфорт-класі – 30 тисяч гривень (зростання на 7%), у бізнес – 44 тисячі гривень (на 8% більше).

Скільки коштує оренда квартир у Тернополі?

Аби винаймати однокімнатне житло в Тернополі, у місяць потрібно у середньому викладати 11 тисяч гривень (ціни за останні пів року не змінилися). Оренда двокімнатних квартир у середньому коштує 14 тисяч гривень, трикімнатних – 15 тисячі гривень (зростання цін на 15% і 16% відповідно).

На оренду квартири йде приблизно 64% середньої зарплати.



Відповідно до оголошень орендувати житло в Тернополі коштує від 11 тисяч у місяць / Фото te.20minut.ua

Зауважимо, що відповідно до даних платформи OLX Нерухомість найдешевша квартира, яку зараз продають у Тернополі, коштує 35 тисяч доларів, найдорожча – майже 83 тисячі доларів. Щодо оренди, то вона стартує від 4,5 тисячі гривень у місяць і максимально сягає 37 тисяч.

Що відомо про ціни на житло в Україні?