Огляд крихітної квартири у Львові показали в тіктоці. Детальніше про неї розповідає 24 Канал.

Які умови у маленькій квартирі у Львові?

У Львові у короткотривалу оренду пропонують дуже маленьке житло. Його площа становить всього 4 квадратних метри. Квартира оформлена в мінімалістичному японському стилі. Перевагою є красивий краєвид на історичну частину міста.

Попри скромні розміри, у квартирі є необхідний набір зручностей: санвузол, сейф, мікрохвильова піч, компактний холодильник, комод. Незабаром там планують додати складаний стілець і стіл.

На другому рівні облаштоване півтораспальне ліжко з ортопедичним матрацом, розрахованим на вагу до 120 кілограмів. До додаткових зручностей входять телевізор і рекуператор, що забезпечує постійний приплив свіжого повітря.

Про ціну такого житла у ролику не згадують.

Такий вигляд має крихітна квартира у Львові: дивіться відеоогляд

Що про житло пишуть у коментарях?

Користувачі соцмереж активно обговорюють відео: одні дивуються настільки обмеженій площі, інші жартують щодо такого "житлового мінімуму":

З туалету зробили квартиру.

Нащо душова кабіна? Вона займає купу місця! І над унітазом можна було душ зробити, а на місці душової вітальню зробити.

Я там навіть свою валізу не зможу відкрити, не то що заночувати.

Це що люкс у китайському поїзді?

Тю, та так і скажіть, що в когось комора без діла стояла, а то мініапартаменти в японському стилі.

Замість ліжка можна 2 гамаки натягнути.

В мене був би напад клаустрофобії. Вже від самого відео недобре.

Я часто подорожую й іноді приходиться селитися в готель, щоб поспати декілька годин пере наступною дорогою, якщо ці апартаменти по адекватній ціні, то мені б вони підійшли.

Зауважимо, що за Житловим кодексом мінімальна житлова площа на одну людину становить 13,65 квадратного метра. Загальна площа (разом із кухнею, ванною, коридором) – приблизно 20 – 25 квадратів на людину. Житло з дуже малою площею годиться хіба що для короткотермінової оренди, а не для постійного проживання.

Що відомо про ринок оренди житла у Львові?

У вересні 2025 року оренда однокімнатної квартири у Львові в середньому коштує 19 тисяч гривень. Найдорожчий район для оренди однокімнатного житла – Сихівський, де ціна сягнула 20 тисяч гривень. Двокімнатне житло пропонують винаймати за 23 тисячі гривень у місяць, трикімнатне – за 29 тисяч.

На оренду однокімнатних квартир у Львові йде 70% середньої зарплати.

За останні 6 місяців у Львові винаймати однокімнатне помешкання стало на 12% дорожче.