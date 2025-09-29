Відео огляду з'явилося у соцмережах, передає 24 Канал.
Як виглядає розкішний будинок?
Площа будинку складає 400 квадратних метрів, а ділянка – 10 соток. Він розташований на впорядкованій зеленій вулиці з асфальтом і цегляним парканом, поєднаним із кованими елементами.
На подвір'ї викладено плитку, передбачені зони для озеленення. Усередині є:
- простора вітальня з каміном і виходом на терасу,
- кухня-їдальня,
- кабінет,
- гостьовий санвузол.
Другий поверх займають:
- три спальні,
- велика ванна кімната на 17 квадратних метрів, з виходом на терасу.
Третій рівень:
- бібліотека з власним санвузлом,
- спортзалом,
- панорамною терасою.
В Одесі продають шикарний будинок: дивіться відео
У скільки обійдеться такий будинок?
Відомо, що вартість будинку складає 299 000 доларів. Це можна порівняти з вартістю невеликого приватного літака або преміум-автомобіля.
До прикладу, за 299 000 доларів можна купити Cadillac CELESTIQ або ж інші моделі преміум-сегмента: елітний електромобіль, люксовий кросовер, спорткар. За даними сайту AeroTime, за ці ж гроші можна придбати вживаний малий літак або базову модель літака для приватного використання.
Скільки коштує нерухомість в Одесі?
Станом на вересень 2025 року ринок нерухомості в Одесі демонструє стабільне зростання цін, особливо на первинному ринку.
Середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку становить близько 44 000 доларів, двокімнатної – 63 000 доларів, а трикімнатної – 85 000 доларів.
Ціни на новобудови стартують від 950 до 1 100 доларів за квадратний метр, залежно від району та забудовника.