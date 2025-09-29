Відео огляду з'явилося у соцмережах, передає 24 Канал.

Як виглядає розкішний будинок?

Площа будинку складає 400 квадратних метрів, а ділянка – 10 соток. Він розташований на впорядкованій зеленій вулиці з асфальтом і цегляним парканом, поєднаним із кованими елементами.

На подвір'ї викладено плитку, передбачені зони для озеленення. Усередині є:

простора вітальня з каміном і виходом на терасу,

кухня-їдальня,

кабінет,

гостьовий санвузол.

Другий поверх займають:

три спальні,

велика ванна кімната на 17 квадратних метрів, з виходом на терасу.

Третій рівень:

бібліотека з власним санвузлом,

спортзалом,

панорамною терасою.

В Одесі продають шикарний будинок: дивіться відео

У скільки обійдеться такий будинок?

Відомо, що вартість будинку складає 299 000 доларів. Це можна порівняти з вартістю невеликого приватного літака або преміум-автомобіля.

До прикладу, за 299 000 доларів можна купити Cadillac CELESTIQ або ж інші моделі преміум-сегмента: елітний електромобіль, люксовий кросовер, спорткар. За даними сайту AeroTime, за ці ж гроші можна придбати вживаний малий літак або базову модель літака для приватного використання.

