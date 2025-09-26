Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Новини.LIVE.

Що відомо про шикарний маєток?

Будинок має чотири спальні, простору вітальню та сучасну кухню з островом. В інтер'єрі використано натуральний камінь та італійські меблі, а техніка – від провідних брендів, зокрема Bosch.

На першому поверсі розташована кухня з обідньою зоною, гостьовий санвузол, гардеробна та технічна кімната. Вітальня відзначається високою семиметровою стелею та стильним каміном, а велике панорамне вікно забезпечує максимальне природне освітлення.

Другий поверх складається з трьох спалень із власними гардеробними, ванними кімнатами та виходом на балкон. Головна спальня обладнана зоною відпочинку, телевізором, затемненим склом і просторою ванною. Одна зі спалень має окремий балкон, а інша створює затишну атмосферу завдяки якісним шпалерам і кондиціонеру.

Яка вартість будинку?

Загалом у будинку передбачено кілька санвузлів та численні дизайнерські рішення – від дзеркальних стін до продуманого освітлення. Ціна котеджу становить 1,1 мільйона доларів.

