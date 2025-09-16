Інформацію про продаж маєтку в Одесі поширили у тіктоці odessa962, передає 24 Канал.
Як виглядає маєток?
Будинок розташований на ділянці у 25 соток. На першому поверсі – велика кухня-вітальня з каміном, спальня господаря та власний критий басейн. Другий поверх передбачає спальню з виходом на терасу, музичний салон та ще дві кімнати.
На третьому рівні розташовані три додаткові спальні з окремими санвузлами. Звідси можна піднятися на мансарду з куполом, а далі – на дах, з якого відкривається панорамний вид на море та ліс.
У підвалі за проєктом планувалося облаштувати зону відпочинку з:
- трьома саунами,
- спортзалом,
- масажною кімнатою.
На території також є літня кухня, зона барбекю, фонтан і навіть погріб.
Як виглядає унікальний особняк: дивіться відео
Скільки коштує такий будинок?
Особняк обладнаний сучасними системами опалення, резервного живлення та підключений до центральних комунікацій. Висота стель сягає 4 метрів, інтер'єр оформлений із використанням паркету, каменю та декоративної штукатурки.
Продавець оцінив елітне житло у 3,2 мільйона доларів. До того ж для авто власників і гостей передбачено великий гараж.
Де найвигідніше купувати житло зараз?
Найвигідніші ціни на нерухомість в Україні зараз у великих містах Сходу та Центру, тоді як Львів залишається найдорожчим обласним центром.
Інвестиції в Київ та Одесу вигідні, але з високими ризиками через очікування стабільності та заморожені проєкти, тоді як на Заході ринок активний, але ціни завищені.