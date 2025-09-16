Інформацію про продаж маєтку в Одесі поширили у тіктоці odessa962, передає 24 Канал.

Як виглядає маєток?

Будинок розташований на ділянці у 25 соток. На першому поверсі – велика кухня-вітальня з каміном, спальня господаря та власний критий басейн. Другий поверх передбачає спальню з виходом на терасу, музичний салон та ще дві кімнати.

На третьому рівні розташовані три додаткові спальні з окремими санвузлами. Звідси можна піднятися на мансарду з куполом, а далі – на дах, з якого відкривається панорамний вид на море та ліс.

У підвалі за проєктом планувалося облаштувати зону відпочинку з:

трьома саунами,

спортзалом,

масажною кімнатою.

На території також є літня кухня, зона барбекю, фонтан і навіть погріб.

Як виглядає унікальний особняк: дивіться відео

Скільки коштує такий будинок?

Особняк обладнаний сучасними системами опалення, резервного живлення та підключений до центральних комунікацій. Висота стель сягає 4 метрів, інтер'єр оформлений із використанням паркету, каменю та декоративної штукатурки.

Продавець оцінив елітне житло у 3,2 мільйона доларів. До того ж для авто власників і гостей передбачено великий гараж.

