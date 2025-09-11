Втім, будь-які інвестиції зараз пов’язані з високим рівнем ризику. Про це повідомив співзасновник сайту "Енциклопедія новобудов" Денис Шульга у коментарі УНН, передає 24 Канал.

Де краще купувати житло вже зараз?

Київ та Одеса: вигідно, але з обережністю

Столиця пропонує привабливі ціни на квадратні метри, проте ринок наразі завмер через очікування стабільності.

Попит зросте, щойно ситуація вирівняється, і Київ стане першим містом, де розпочнеться підйом,

– зазначив Денис Шульга.

В Одесі попит на житло також є, але багато будівельних проєктів заморожено через ризики обстрілів. Інвесторам варто враховувати потенційні затримки у будівництві та високі ціни на готове житло.

Західні регіони: безпечні та активні

На Заході України ринок демонструє найбільшу активність. В Ужгороді за місяць стартувало будівництво п'яти житлових комплексів. Ціни квадратного метра коливаються від 900 до 1 100 доларів.

Львів залишається найдорожчим серед обласних центрів. Тут високий попит та велика кількість угод, але ціни часто завищені: однокімнатна квартира в центрі коштує близько 100 тисяч доларів. Інвесторам слід враховувати, що вартість житла тут може бути менш вигідною порівняно з іншими містами.

Доступні та перспективні регіони для інвестицій

Найнижчі ціни зараз у:

Харкові,

Дніпрі,

Запоріжжі,

Миколаєві,

а також у Черкаській,

Полтавській та Чернігівській областях.

Серед західних міст найбільш адекватні ціни у Луцьку, Рівному, Тернополі та Чернівцях.



Інвестиції в нерухомість в Україні / Фото Unsplash

Які прогнози після війни?

Найбільше зростання цін очікується у Києві. Західні регіони також можуть подорожчати після стабілізації та потенційного вступу України до ЄС – квартири, які зараз коштують 100 тисяч доларів, можуть зрости до 150 – 170 тисяч.

Висновок для інвесторів

Київ та Одеса – вигідно, але високі ризики через очікування стабільності та заморожені проєкти.

Західні міста – більш безпечні, активний ринок, але Львів та деякі інші міста менш вигідні через високі ціни.

Схід та Центр (Харків, Дніпро, Запоріжжя, Черкаси, Полтава) – доступні ціни, проте високі ризики через війну.

Оренда житла – хороший варіант для короткострокових інвестицій у великих містах.

Експерт радить зважувати всі ризики та очікувати, що ринок після війни може змінитися дуже швидко.

Які зараз ціни на житло в Україні?

Вартість нерухомості в Україні щороку зростає приблизно на 10–15%. Це пояснюється внутрішньою міграцією людей у більш безпечні регіони та збереженим попитом на житло при обмеженій пропозиції.

У 2025 році, з огляду на рівень інфляції близько 9 – 10%, такий приріст цін виглядає цілком логічним. Наприклад, у Києві середнє подорожчання житла складає близько 9%, у Львові ціни залишаються відносно стабільними, а в Ужгороді та Тернополі зафіксовано незначне зниження вартості квартир.