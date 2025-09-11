Впрочем, любые инвестиции сейчас связаны с высоким уровнем риска. Об этом сообщил соучредитель сайта "Энциклопедия новостроек" Денис Шульга в комментарии УНН, передает 24 Канал.

Где лучше покупать жилье уже сейчас?

Киев и Одесса: выгодно, но с осторожностью

Столица предлагает привлекательные цены на квадратные метры, однако рынок пока замер из-за ожидания стабильности.

Спрос возрастет, как только ситуация выровняется, и Киев станет первым городом, где начнется подъем,

– отметил Денис Шульга.

В Одессе спрос на жилье также есть, но много строительных проектов заморожено из-за рисков обстрелов. Инвесторам следует учитывать потенциальные задержки в строительстве и высокие цены на готовое жилье.

Западные регионы: безопасные и активные

На Западе Украины рынок демонстрирует наибольшую активность. В Ужгороде за месяц стартовало строительство пяти жилых комплексов. Цены квадратного метра колеблются от 900 до 1 100 долларов.

Львов остается самым дорогим среди областных центров. Здесь высокий спрос и большое количество сделок, но цены часто завышены: однокомнатная квартира в центре стоит около 100 тысяч долларов. Инвесторам следует учитывать, что стоимость жилья здесь может быть менее выгодной по сравнению с другими городами.

Доступные и перспективные регионы для инвестиций

Самые низкие цены сейчас в:

Харькове,

Днепре,

Запорожье,

Николаеве,

а также в Черкасской,

Полтавской и Черниговской областях.

Среди западных городов наиболее адекватные цены в Луцке, Ровно, Тернополе и Черновцах.



Инвестиции в недвижимость в Украине / Фото Unsplash

Какие прогнозы после войны?

Наибольший рост цен ожидается в Киеве. Западные регионы также могут подорожать после стабилизации и потенциального вступления Украины в ЕС – квартиры, которые сейчас стоят 100 тысяч долларов, могут вырасти до 150 – 170 тысяч.

Вывод для инвесторов

Киев и Одесса – выгодно, но высокие риски из-за ожидания стабильности и замороженных проектов.

Западные города – более безопасны, активный рынок, но Львов и некоторые другие города менее выгодны из-за высоких цен.

Восток и Центр (Харьков, Днепр, Запорожье, Черкассы, Полтава) – доступные цены, однако высокие риски из-за войны.

Аренда жилья – хороший вариант для краткосрочных инвестиций в крупных городах.

Эксперт советует взвешивать все риски и ожидать, что рынок после войны может измениться очень быстро.

Какие сейчас цены на жилье в Украине?

Стоимость недвижимости в Украине ежегодно растет примерно на 10–15%. Это объясняется внутренней миграцией людей в более безопасные регионы и сохранившимся спросом на жилье при ограниченном предложении.

В 2025 году, учитывая уровень инфляции около 9 – 10%, такой прирост цен выглядит вполне логичным. Например, в Киеве среднее подорожание жилья составляет около 9%, во Львове цены остаются относительно стабильными, а в Ужгороде и Тернополе зафиксировано незначительное снижение стоимости квартир.