Информацию о продаже имения в Одессе распространили в тиктоке odessa962, передает 24 Канал.
Как выглядит имение?
Дом расположен на участке в 25 соток. На первом этаже – большая кухня-гостиная с камином, спальня хозяина и собственный крытый бассейн. Второй этаж предусматривает спальню с выходом на террасу, музыкальный салон и еще две комнаты.
На третьем уровне расположены три дополнительные спальни с отдельными санузлами. Отсюда можно подняться на мансарду с куполом, а дальше – на крышу, с которой открывается панорамный вид на море и лес.
В подвале по проекту планировалось обустроить зону отдыха с:
- тремя саунами,
- спортзалом,
- массажной комнатой.
На территории также есть летняя кухня, зона барбекю, фонтан и даже погреб.
Как выглядит уникальный особняк: смотрите видео
Сколько стоит такой дом?
Особняк оборудован современными системами отопления, резервного питания и подключен к центральным коммуникациям. Высота потолков достигает 4 метров, интерьер оформлен с использованием паркета, камня и декоративной штукатурки.
Продавец оценил элитное жилье в 3,2 миллиона долларов. К тому же для авто владельцев и гостей предусмотрен большой гараж.
Где выгоднее всего покупать жилье сейчас?
- Самые выгодные цены на недвижимость в Украине сейчас в крупных городах Востока и Центра, тогда как Львов остается самым дорогим областным центром.
- Инвестиции в Киев и Одессу выгодные, но с высокими рисками из-за ожидания стабильности и замороженные проекты, тогда как на Западе рынок активный, но цены завышены.