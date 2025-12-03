Чому накладають арешт на квартиру?

Арешт на квартиру застосовують у ситуаціях, коли існує загроза, що власник може приховати або відчужити нерухомість, пише 24 Канал з посиланням на Верховний Суд України.

Дивіться також Податок на купівлю житла: хто може повернути 1% пенсійного збору та як це зробити

Це найчастіше трапляється під час виконання судових рішень, коли боржник не погашає заборгованості добровільно. Також арешт можливий у межах кримінальних проваджень, якщо житло може бути доказом або об'єктом майбутньої конфіскації. У таких випадках державні чи приватні виконавці фіксують квартиру у переліку майна, яке не можна використовувати або передавати.

Які обмеження виникають після арешту?

Після внесення відомостей до реєстру власник тимчасово втрачає можливість розпоряджатися квартирою. Неможливо:

здійснювати угоди купівлі-продажу;

оформити дарування;

передати житло у заставу;

передати у спадок.

Нотаріальні дії також блокуються, адже система автоматично показує обмеження. Фактично арешт переводить квартиру у статус "замороженого" майна, доступ до якого обмежений на період розгляду справи або виконання рішення.

Коли рішення про арешт вважається законним?

Підставою може бути судове рішення, наказ або постанова виконавця. У кожному випадку арешт має здійснюватися в межах конкретного провадження та з чітким переліком причин. Якщо обставини змінюються, рішення може бути скасовано і житлове майно повертається власникові.

Як перевірити, чи квартира під арештом?

Перед оформленням будь-якої угоди з нерухомістю рекомендується перевіряти її в державних реєстрах, зазначають в адвокатському об'єднанні.

Важливо! У витягу можна побачити, чи накладено арешт на квартиру, ким саме і на якій підставі. Така перевірка дає змогу уникнути ризику придбання житла з юридичними проблемами.

Коли арешт знімають?

Обмеження припиняються після виконання рішення, погашення боргу або завершення провадження. Після цього виконавець або суд виносить документ, на підставі якого арешт знімають, а інформацію видаляють з реєстрів. З цього моменту власник знову може повністю розпоряджатися житлом.

Як дізнатися хто є власником житла?