Чому накладають арешт на квартиру?
Арешт на квартиру застосовують у ситуаціях, коли існує загроза, що власник може приховати або відчужити нерухомість, пише 24 Канал з посиланням на Верховний Суд України.
Це найчастіше трапляється під час виконання судових рішень, коли боржник не погашає заборгованості добровільно. Також арешт можливий у межах кримінальних проваджень, якщо житло може бути доказом або об'єктом майбутньої конфіскації. У таких випадках державні чи приватні виконавці фіксують квартиру у переліку майна, яке не можна використовувати або передавати.
Які обмеження виникають після арешту?
Після внесення відомостей до реєстру власник тимчасово втрачає можливість розпоряджатися квартирою. Неможливо:
- здійснювати угоди купівлі-продажу;
- оформити дарування;
- передати житло у заставу;
- передати у спадок.
Нотаріальні дії також блокуються, адже система автоматично показує обмеження. Фактично арешт переводить квартиру у статус "замороженого" майна, доступ до якого обмежений на період розгляду справи або виконання рішення.
Коли рішення про арешт вважається законним?
Підставою може бути судове рішення, наказ або постанова виконавця. У кожному випадку арешт має здійснюватися в межах конкретного провадження та з чітким переліком причин. Якщо обставини змінюються, рішення може бути скасовано і житлове майно повертається власникові.
Як перевірити, чи квартира під арештом?
Перед оформленням будь-якої угоди з нерухомістю рекомендується перевіряти її в державних реєстрах, зазначають в адвокатському об'єднанні.
Важливо! У витягу можна побачити, чи накладено арешт на квартиру, ким саме і на якій підставі. Така перевірка дає змогу уникнути ризику придбання житла з юридичними проблемами.
Коли арешт знімають?
Обмеження припиняються після виконання рішення, погашення боргу або завершення провадження. Після цього виконавець або суд виносить документ, на підставі якого арешт знімають, а інформацію видаляють з реєстрів. З цього моменту власник знову може повністю розпоряджатися житлом.
Як дізнатися хто є власником житла?
Перед купівлею житла варто перевірити хто є його власником. Дані про власників нерухомості в Україні зберігаються у державному реєстрі, доступ до якого можна отримати через електронний запит за допомогою цифрового підпису.
Окремі сервіси дозволяють переглядати інформацію про нерухомість, якщо відомий ідентифікаційний код особи або код установи, що полегшує отримання даних, коли точна адреса об'єкта невідома.