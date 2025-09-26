Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Новости.LIVE.

Что известно о шикарном особняке?

Дом имеет четыре спальни, просторную гостиную и современную кухню с островом. В интерьере использован натуральный камень и итальянская мебель, а техника – от ведущих брендов, в частности Bosch.

На первом этаже расположена кухня с обеденной зоной, гостевой санузел, гардеробная и техническая комната. Гостиная отмечается высоким семиметровым потолком и стильным камином, а большое панорамное окно обеспечивает максимальное естественное освещение.

Второй этаж состоит из трех спален с собственными гардеробными, ванными комнатами и выходом на балкон. Главная спальня оборудована зоной отдыха, телевизором, затемненным стеклом и просторной ванной. Одна из спален имеет отдельный балкон, а другая создает уютную атмосферу благодаря качественным обоям и кондиционеру.

Как выглядит особняк: смотрите видео

Какова стоимость дома?

Всего в доме предусмотрено несколько санузлов и многочисленные дизайнерские решения – от зеркальных стен до продуманного освещения. Цена коттеджа составляет 1,1 миллиона долларов.

