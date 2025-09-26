Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Новости.LIVE.
Что известно о шикарном особняке?
Дом имеет четыре спальни, просторную гостиную и современную кухню с островом. В интерьере использован натуральный камень и итальянская мебель, а техника – от ведущих брендов, в частности Bosch.
- На первом этаже расположена кухня с обеденной зоной, гостевой санузел, гардеробная и техническая комната. Гостиная отмечается высоким семиметровым потолком и стильным камином, а большое панорамное окно обеспечивает максимальное естественное освещение.
- Второй этаж состоит из трех спален с собственными гардеробными, ванными комнатами и выходом на балкон. Главная спальня оборудована зоной отдыха, телевизором, затемненным стеклом и просторной ванной. Одна из спален имеет отдельный балкон, а другая создает уютную атмосферу благодаря качественным обоям и кондиционеру.
Как выглядит особняк: смотрите видео
Какова стоимость дома?
Всего в доме предусмотрено несколько санузлов и многочисленные дизайнерские решения – от зеркальных стен до продуманного освещения. Цена коттеджа составляет 1,1 миллиона долларов.
Какие цены на недвижимость в Одессе?
- Как пишет Delo.ua, Одессе средняя стоимость жилья на вторичном рынке зависит от количества комнат и района. Так, однокомнатные квартиры стоят около 36 тысяч долларов, двухкомнатные – примерно 54 тысячи долларов, а трехкомнатные – от 73 до 85 тысяч долларов.
- В новостройках цена квадратного метра составляет в среднем 1000 – 1100 долларов, что делает такой вариант особенно актуальным для тех, кто рассматривает современное жилье с повышенным комфортом.