Видео обзора появилось в соцсетях, передает 24 Канал.

Как выглядит роскошный дом?

Площадь дома составляет 400 квадратных метров, а участок – 10 соток. Он расположен на благоустроенной зеленой улице с асфальтом и кирпичным забором, совмещенным с коваными элементами.

Во дворе выложена плитка, предусмотрены зоны для озеленения. Внутри есть:

  • просторная гостиная с камином и выходом на террасу,
  • кухня-столовая,
  • кабинет,
  • гостевой санузел.

Второй этаж занимают:

  • три спальни,
  • большая ванная комната на 17 квадратных метров, с выходом на террасу.

Третий уровень:

  • библиотека с собственным санузлом,
  • спортзалом,
  • панорамной террасой.

В Одессе продают шикарный дом: смотрите видео

Во сколько обойдется такой дом?

Известно, что стоимость дома составляет 299 000 долларов. Это можно сравнить со стоимостью небольшого частного самолета или премиум-автомобиля.

К примеру, за 299 000 долларов можно купить Cadillac CELESTIQ или другие модели премиум-сегмента: элитный электромобиль, люксовый кроссовер, спорткар. По данным сайта AeroTime, за эти же деньги можно приобрести подержанный малый самолет или базовую модель самолета для частного использования.

Сколько стоит недвижимость в Одессе?

  • По состоянию на сентябрь 2025 года рынок недвижимости в Одессе демонстрирует стабильный рост цен, особенно на первичном рынке.

  • Средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке составляет около 44 000 долларов, двухкомнатной – 63 000 долларов, а трехкомнатной – 85 000 долларов.

  • Цены на новостройки стартуют от 950 до 1 100 долларов за квадратный метр, в зависимости от района и застройщика.