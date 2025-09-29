Видео обзора появилось в соцсетях, передает 24 Канал.
Как выглядит роскошный дом?
Площадь дома составляет 400 квадратных метров, а участок – 10 соток. Он расположен на благоустроенной зеленой улице с асфальтом и кирпичным забором, совмещенным с коваными элементами.
Во дворе выложена плитка, предусмотрены зоны для озеленения. Внутри есть:
- просторная гостиная с камином и выходом на террасу,
- кухня-столовая,
- кабинет,
- гостевой санузел.
Второй этаж занимают:
- три спальни,
- большая ванная комната на 17 квадратных метров, с выходом на террасу.
Третий уровень:
- библиотека с собственным санузлом,
- спортзалом,
- панорамной террасой.
Во сколько обойдется такой дом?
Известно, что стоимость дома составляет 299 000 долларов. Это можно сравнить со стоимостью небольшого частного самолета или премиум-автомобиля.
К примеру, за 299 000 долларов можно купить Cadillac CELESTIQ или другие модели премиум-сегмента: элитный электромобиль, люксовый кроссовер, спорткар. По данным сайта AeroTime, за эти же деньги можно приобрести подержанный малый самолет или базовую модель самолета для частного использования.
Сколько стоит недвижимость в Одессе?
По состоянию на сентябрь 2025 года рынок недвижимости в Одессе демонстрирует стабильный рост цен, особенно на первичном рынке.
Средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке составляет около 44 000 долларов, двухкомнатной – 63 000 долларов, а трехкомнатной – 85 000 долларов.
Цены на новостройки стартуют от 950 до 1 100 долларов за квадратный метр, в зависимости от района и застройщика.