Как выглядит "золотая" квартира?
Квартира расположена в престижном жилом комплексе Regent Hill. Она имеет пять комнат и общую площадь 350 квадратных метров. Вся отделка выполнена в позолоте: от декоративных элементов и стен до ванной комнаты.
Внутри дизайн просто впечатляет:
- Декоративные элементы из сусального золота,
- Итальянская кожаная мебель,
- Потолки с лепниной,
- Роскошные картины,
- Шикарные люстры,
- Балкон с панорамным видом на Днепр,
- Огромные спальни с персональными ванными комнатами.
Интерьер мгновенно стал предметом обсуждения в TikTT предметом обсуждений в TikTok. Пользователи шутят, что это настоящий "Пшонка-стайл", намекая на показное богатство. Некоторые удивляются роскоши, другие же критикуют за чрезмерность.
Какова же стоимость такой роскоши?
Владельцы оценили апартаменты в 3 миллиона долларов. Это больше чем средняя цена роскошной виллы у моря. По данным сайта по продаже недвижимости Geoln, менее чем за два с половиной миллиона долларов вы уже могли стать владельцем виллы площадью 400 квадратов в Испании.
Однако есть и другой вариант – квартиру можно арендовать за 12 тысяч долларов в месяц.
Какую еще роскошную недвижимость продают в Украине?
В Одессе продают дом площадью 400 квадратов метров за 299 000 долларов, что сопоставимо со стоимостью небольшого частного самолета или автомобиля премиум-класса.
Он расположен на благоустроенной зеленой улице с асфальтом и кирпичным забором, совмещенным с коваными элементами.