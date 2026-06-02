Какие налоги надо уплатить при продаже жилья?

При продаже недвижимости в Украине размер налога зависит от того, сколько объектов человек продал в течение календарного года, отмечают в Налоговой службе.

Смотрите также Делится ли приватизированная квартира после развода: кто имеет право на жилье

Если это первая продажа жилья за год и имущество находилось в собственности более трех лет, доход не облагается налогом. В таком случае не уплачиваются ни налог на доходы физических лиц, ни военный сбор. В то же время трехлетний срок владения не распространяется на недвижимость, полученную по наследству.

Если жилье находилось в собственности менее трех лет или если речь идет о второй продаже недвижимости в течение года – платят ставку 5% налога на доходы физических лиц. Кроме того, необходимо уплатить 5% военного сбора.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Для третьей и каждой последующей продажи недвижимости в течение года ставка НДФЛ составляет 18% и 5% военного сбора. То есть налоговая нагрузка на продавца зависит от количества заключенных сделок и срока пребывания имущества в собственности.

Когда нужно декларировать доходы от недвижимости?

Если человек получил доход от продажи, аренды, дарения или наследования недвижимости, во многих случаях надо уплатить налог. Декларацию подают до 1 мая года, следующего после получения дохода.

Обратите внимание! Доход от продажи недвижимости за пределами Украины считается иностранным и его надо декларировать. Совокупная налоговая нагрузка составляет 23% от суммы продажи – 18% НДФЛ и 5% военный сбор.

Уменьшить налоговую нагрузку можно, если между Украиной и страной продажи действует соглашение об избежании двойного налогообложения. В то же время военный сбор придется уплатить в Украине при любых условиях.

Какой налог на наследство?

В 2026 году в Украине налог на наследство зависит от степени родства наследника: 0% – для ближайших родственников, 10% для наследников, которые не относятся к первой или второй степени родства.

Передача имущества по завещанию не меняет налоговых правил и не создает дополнительных льгот для наследников. Решающим является сам факт получения имущества, а не то, произошло ли наследование по завещанию. Именно получение такого имущества рассматривают как доход, который подлежит налогообложению.