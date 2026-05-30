Как делится приватизированная квартира между супругами?

То, будет ли делиться приватизированная квартира после развода, зависит от того, когда состоялась приватизация и кто получил право собственности на жилье, объясняет адвокат Александр Кульчицкий.

Если квартиру приватизировали до заключения брака, она остается собственностью того из супругов, кто воспользовался правом на приватизацию. То есть жилье не делится после развода.

Также важно, кто именно участвовал в приватизации. Если квартиру приватизировал только один из супругов, другой не может претендовать на долю жилья только потому, что находился в браке. В таких случаях квартира считается личной собственностью того, кто оформил ее на себя.

Другой порядок действует тогда, когда жилье приватизировали сразу на нескольких человек. В таком случае каждый совладелец имеет свою долю квартиры. Именно эти доли учитывают при решении споров между бывшими супругами после развода.

В то же время сам факт проживания в квартире не делает человека ее совладельцем. Для определения прав на жилье важно, кто был участником приватизации и на кого оформили право собственности.

Что будет, если один из супругов отказался от приватизации?

Во время приватизации один из супругов может добровольно отказаться от участия в ней в пользу второго. Такое решение часто принимают для того, чтобы сохранить возможность безвозмездно приватизировать другое жилье в будущем.

В результате владельцем квартиры становится тот, кто принял участие в приватизации. Зато человек, который отказался от своего права, не получает долю в собственности и не может претендовать на нее после развода.

Однако отказ от приватизации не означает потери права пользоваться жильем. Человек, который мог принять участие в приватизации, но не сделал этого, может и в дальнейшем проживать в квартире даже после расторжения брака.

Поэтому собственник жилья не всегда может требовать выселения бывшего мужа или жены, которые в свое время отказались от приватизации в его пользу. Такое право пользования может сохраняться и за другими членами семьи, которые проживали в квартире и имели право на участие в приватизации, но не воспользовались им.

Что учитывает суд при разделе квартиры с детьми?

При рассмотрении дел с детьми суд прежде всего оценивает их жилищные условия и интересы. Суд также учитывает, с кем будет проживать ребенок после развода и имеет ли каждый из родителей другое жилье.

Также анализируют уровень доходов родителей, участие каждого из них в воспитании ребенка и наличие задолженности по алиментам. Отдельно могут учесть состояние здоровья ребенка или потребность в постоянном уходе. Эти обстоятельства могут повлиять на решение о пользовании квартирой после развода.

В то же время ребенок не становится совладельцем квартиры только из-за развода родителей. Раздел недвижимости происходит между бывшими супругами, даже если ребенок продолжает проживать в этой квартире.