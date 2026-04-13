Как делится квартира при разводе, если есть дети?

Квартира, приобретенная в браке, принадлежит обоим партнерам независимо от того, на кого она оформлена, отмечается в 60 статье Семейного кодекса.

После развода жилье не делится автоматически, поэтому бывшие супруги остаются совладельцами, пока не урегулирует этот вопрос отдельно.

Общее правило предусматривает раздел имущества поровну. В то же время суд может изменить соотношение долей, если обстоятельства этого требуют. Наличие детей не отменяет права каждого из родителей на жилье, но влияет на подход к распределению, объясняет адвокат Надежда-Анастасия Фомина.

Какие возможны сценарии раздела квартиры с детьми?

Равный раздел. Квартира делится пополам, а каждый из супругов получает долю или денежную компенсацию за нее. Такой подход применяют, если стороны не имеют дополнительных обстоятельств, требующих другого решения. Жилье остается одному из родителей. Чаще всего это тот, с кем проживает ребенок. Суд может увеличить долю этого родителя, чтобы обеспечить стабильные условия для проживания и развития ребенка. Передача квартиры одному собственнику с выплатой компенсации другому. Стороны могут договориться об этом самостоятельно или обратиться в суд, если не пришли к согласию.

Что учитывает суд при разделе квартиры с детьми?

При рассмотрении дела суд прежде всего учитывает то, с кем будет проживать ребенок после развода. Это один из ключевых факторов, который может повлиять на распределение долей.

Также учитывают финансовый вклад каждого в приобретение жилья и расходы на его содержание. Значение имеет и участие в обеспечении семьи, даже если оно не связано с официальным доходом. Если один из партнеров больше времени уделял воспитанию детей и ведению быта, это не уменьшает его права на долю.

Можно ли поделить квартиру без суда?

Самый простой способ – договориться между собой. В таком случае стороны заключают нотариальный договор, в котором фиксируют, кому переходит жилье и какую компенсацию получает другой. Если договоренности достичь не удается, дело рассматривает суд.

Важно! Раздел имущества возможен даже через несколько лет после развода, если права одного из бывших супругов были нарушены.

Что не делится при разводе даже при наличии детей?