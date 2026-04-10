Как работает карта школ по результатам НМТ?

Интерактивную карту разработал ЛУН на основе открытых данных Украинского центра оценивания качества образования.

Она охватывает результаты НМТ за 2021 – 2025 годы и позволяет сравнивать школы по средним баллам по различным предметам.

Пользователи могут не просто найти ближайшее учебное заведение, но и оценить его уровень. Сервис показывает средние результаты учеников, позволяет анализировать сильные предметы и сопоставлять школы между собой в пределах района или города.

Карта НМТ от ЛУН создана для того, чтобы при выборе жилья люди смотрели не просто на наличие школы рядом, а на ее реальные результаты. Это возможность выбирать район и дом с учетом того, какая школа подойдет ребенку – в том числе по предмету, который он планирует сдавать при поступлении в университет,

– говорит руководитель направления социальной ответственности ЛУН Анна Денисенко в комментарии NV.

Такой подход меняет сам принцип выбора жилья. Если раньше ориентировались на наличие школы рядом, теперь появился инструмент для оценки ее качества.

Как это влияет на выбор жилья?

Роль образования на рынке недвижимости постепенно возрастает. Данные о результатах НМТ начинают учитывать при выборе района для проживания.

Во Львове, по данным карты, есть 12 школ, где средний балл превышает 160. В то же время еще семь учебных заведений демонстрируют показатели ниже 140 баллов, что свидетельствует о заметной разнице даже в пределах одного города.

Подобные данные доступны и для других городов. В Киеве разница между районами менее контрастная, однако общая тенденция сохраняется: локации с большим количеством сильных школ демонстрируют лучшие результаты тестирования.

Благодаря этому инструменту можно оценить не только конкретную школу, но и общую образовательную среду района. Это влияет на спрос на жилье, поскольку семьи чаще выбирают районы с высокими показателями.

Карта остается открытой и бесплатной для пользователей. Ее могут применять как родители школьников, так и покупатели недвижимости, которые планируют переезд или инвестирование.

