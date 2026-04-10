Як працює мапа шкіл за результатами НМТ?

Інтерактивну мапу розробив ЛУН на основі відкритих даних Українського центру оцінювання якості освіти.

Дивіться також Ціни на квартири у Львові змінилися: де найдорожче і найдешевше житло

Вона охоплює результати НМТ за 2021 – 2025 роки й дає змогу порівнювати школи за середніми балами з різних предметів.

Користувачі можуть не просто знайти найближчий навчальний заклад, а й оцінити його рівень. Сервіс показує середні результати учнів, дозволяє аналізувати сильні предмети та зіставляти школи між собою в межах району або міста.

Мапа НМТ від ЛУН створена для того, щоб при виборі житла люди дивилися не просто на наявність школи поруч, а на її реальні результати. Це можливість обирати район і дім з урахуванням того, яка школа підійде дитині – в тому числі за предметом, який вона планує складати при вступі до університету,

– говорить керівниця напрямку соціальної відповідальності ЛУН Анна Денисенко в коментарі NV.

Такий підхід змінює сам принцип вибору житла. Якщо раніше орієнтувалися на наявність школи поруч, тепер з'явився інструмент для оцінки її якості.

Як це впливає на вибір житла?

Роль освіти на ринку нерухомості поступово зростає. Дані про результати НМТ починають враховувати під час вибору району для проживання.

У Львові, за даними мапи, є 12 шкіл, де середній бал перевищує 160. Водночас ще сім навчальних закладів демонструють показники нижче 140 балів, що свідчить про помітну різницю навіть у межах одного міста.

Мапа, яка показує результати НМТ / Скриншот 24 Каналу

Подібні дані доступні і для інших міст. У Києві різниця між районами менш контрастна, однак загальна тенденція зберігається: локації з більшою кількістю сильних шкіл демонструють кращі результати тестування.

Завдяки цьому інструменту можна оцінити не лише конкретну школу, а й загальне освітнє середовище району. Це впливає на попит на житло, оскільки родини частіше обирають райони з вищими показниками.

Мапа залишається відкритою і безплатною для користувачів. Її можуть застосовувати як батьки школярів, так і покупці нерухомості, які планують переїзд або інвестування.

Чи можуть ціни на квартири знизитися найближчим часом?