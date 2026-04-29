У чому головна різниця між дуплексом й таунхаусом?

Ключова відмінність полягає у форматі забудови та кількості сусідів.

Дивіться також Українка купила хату за 30 тисяч: що вона отримала разом із землею

Як зазначає сайт OLX, дуплекс – це будинок, який фактично поділили на дві окремі частини. Кожна сім'я має власний вхід, але спільну стіну і дах.

Таунхаус складається з ряду з'єднаних будинків. У більшості випадків мешканці мають сусідів з обох боків. А саме житло зазвичай має кілька рівнів і нагадує вертикальну квартиру.

Відрізняється і прибудинкова територія. У дуплексі вона зазвичай більша. У таунхаусі ділянка обмежується приблизно 1 – 4 сотками. Таке житло часто будують у межах комплексів із закритою територією та спільною інфраструктурою.

Які переваги та недоліки має дуплекс?

Дуплекс обирають ті, хто хоче більше простору та спокою. У такому форматі лише один сусід, тому рівень шуму нижчий і простіше уникнути побутових конфліктів. Це створює відчуття окремого будинку навіть за спільної стіни.

Серед переваг виокремлюють:

більша площа житла і гнучкіше планування;

простора ділянка, іноді до 15 соток;

вищий інвестиційний потенціал, адже житло легше продати як окремий будинок.

Водночас витрати у такому житлі більші. Власник самостійно покриває утримання території, опалення та обслуговування будинку. Додатково варто враховувати, що стартова ціна зазвичай перевищує інші формати житла на ринку передмість.

Чим приваблює таунхаус і які його мінуси?

Таунхаус обирають ті, хто шукає баланс між квартирою та будинком. Такий формат поєднує окремий вхід із більш доступною ціною, що робить його популярним серед покупців. Вартість квадратного метра іноді навіть трохи менша, ніж у великих містах.

Для прикладу, за даними DIM.RIA, середня вартість квадратного метра таунхауса у Київській області становить від 900 доларів до 1 100 доларів. А середня вартість квартири у Києві – близько 1 300 доларів за квадратний метр.

Серед плюсів:

власний вхід і невелика ділянка;

інфраструктура в сучасних комплексах;

компактність, що не потребує значних витрат часу на догляд.

Водночас приватності тут менше. Через щільну забудову будинки розташовані дуже близько один до одного. Сусіди фактично живуть поруч через стіну, тому сторонні звуки чути частіше, а особистого простору значно менше.

Чому дешеві будинки можуть зникнути?

Дешеві приватні будинки поступово зникають із ринку через нові вимоги до будівництва. Тепер забудовники мають працювати за чіткішими правилами, що ускладнює процес і підвищує собівартість проєктів.

Зокрема, для таунхаусів і дуплексів потрібно отримувати повноцінні містобудівні документи, а не користуватися спрощеними схемами, як раніше.

Через це скорочується кількість дешевих об'єктів, зведених без повного пакета документів, а ринок поступово переходить до дорожчого, але більш прозорого формату з участю сертифікованих архітекторів.