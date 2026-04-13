Як ділиться квартира при розлученні, якщо є діти?

Квартира, придбана у шлюбі, належить обом партнерам незалежно від того, на кого вона оформлена, зазначається у 60 статті Сімейного кодексу.

Після розлучення житло не ділиться автоматично, тому колишнє подружжя залишається співвласниками, поки не врегулює це питання окремо.

Загальне правило передбачає поділ майна порівну. Водночас суд може змінити співвідношення часток, якщо обставини цього вимагають. Наявність дітей не скасовує права кожного з батьків на житло, але впливає на підхід до розподілу, пояснює адвокатка Надія-Анастасія Фоміна.

Які можливі сценарії поділу квартири з дітьми?

Рівний поділ. Квартира ділиться навпіл, а кожен із подружжя отримує частку або грошову компенсацію за неї. Такий підхід застосовують, якщо сторони не мають додаткових обставин, які потребують іншого рішення. Житло залишається одному з батьків. Найчастіше це той, з ким проживає дитина. Суд може збільшити частку цього з батьків, щоб забезпечити стабільні умови для проживання та розвитку дитини. Передача квартири одному власнику з виплатою компенсації іншому. Сторони можуть домовитися про це самостійно або звернутися до суду, якщо не дійшли згоди.

Що враховує суд при поділі квартири з дітьми?

Під час розгляду справи суд насамперед зважає на те, з ким проживатиме дитина після розлучення. Це один із ключових факторів, який може вплинути на розподіл часток.

Також враховують фінансовий внесок кожного у придбання житла та витрати на його утримання. Значення має й участь у забезпеченні сім'ї, навіть якщо вона не пов'язана з офіційним доходом. Якщо один із партнерів більше часу приділяв вихованню дітей і веденню побуту, це не зменшує його права на частку.

Чи можна поділити квартиру без суду?

Найпростіший спосіб – домовитися між собою. У такому разі сторони укладають нотаріальний договір, у якому фіксують, кому переходить житло та яку компенсацію отримує інший. Якщо домовленості досягти не вдається, справу розглядає суд.

Важливо! Поділ майна можливий навіть через кілька років після розлучення, якщо права одного з колишнього подружжя були порушені.

Що не ділиться при розлученні навіть за наявності дітей?