Які податки треба сплатити під час продажу житла?

Під час продажу нерухомості в Україні розмір податку залежить від того, скільки об'єктів людина продала протягом календарного року, зазначають у Податковій службі.

Дивіться також Чи ділиться приватизована квартира після розлучення: хто має право на житло

Якщо це перший продаж житла за рік і майно перебувало у власності понад три роки, дохід не оподатковується. У такому випадку не сплачуються ані податок на доходи фізичних осіб, ані військовий збір. Водночас трирічний строк володіння не поширюється на нерухомість, отриману у спадщину.

Якщо житло перебувало у власності менш як три роки або якщо йдеться про другий продаж нерухомості протягом року – сплачують ставку 5% податку на доходи фізичних осіб. Крім того, необхідно сплатити 5% військового збору.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Для третього та кожного наступного продажу нерухомості протягом року ставка ПДФО становить 18% і 5% військового збору. Тобто податкове навантаження на продавця залежить від кількості укладених угод та строку перебування майна у власності.

Коли потрібно декларувати доходи від нерухомості?

Якщо людина отримала дохід від продажу, оренди, дарування чи спадкування нерухомості, у багатьох випадках треба сплатити податок. Декларацію подають до 1 травня року, що настає після отримання доходу.

Зверніть увагу! Дохід від продажу нерухомості за межами України вважається іноземним і за його треба декларувати. Сукупне податкове навантаження становить 23% від суми продажу – 18% ПДФО та 5% військовий збір.

Зменшити податкове навантаження можна, якщо між Україною та країною продажу діє угода про уникнення подвійного оподаткування. Водночас військовий збір доведеться сплатити в Україні за будь-яких умов.

Який податок на спадщину?

У 2026 році в Україні податок на спадщину залежить від ступеня спорідненості спадкоємця: 0% – для найближчих родичів, 10% для спадкоємців, які не належать до першого або другого ступеня спорідненості.

Передача майна за заповітом не змінює податкових правил і не створює додаткових пільг для спадкоємців. Вирішальним є сам факт отримання майна, а не те, чи відбулося спадкування за заповітом. Саме отримання такого майна розглядають як дохід, який підлягає оподаткуванню.