Який податок на спадщину треба сплатити у 2026 році?

В Україні оподатковується не сама спадщина, а дохід, отриманий у вигляді майна. Саме тому ставка залежить від того, ким спадкоємець є для померлого, пояснює Державна податкова служба.

Тому застосовують різні ставки:

0% – для найближчих родичів. До цієї категорії входять батьки, діти (у тому числі усиновлені), чоловік або дружина, а також рідні брати й сестри, дідусі, бабусі та онуки. У таких випадках не потрібно сплачувати ні податок на доходи, ні військовий збір;

5% податку + 5% військового збору – для спадкоємців, які не належать до першого або другого ступеня спорідненості, але мають громадянство України;

18% податку + 5% військового збору – якщо спадкоємець або спадкодавець не є громадянином України. У такому разі загальна сума платежів зростає до 23%.

Окремо закон передбачає випадки, коли нульову ставку застосовують незалежно від спорідненості. Йдеться про людей з інвалідністю І групи, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дітей з інвалідністю.

Як заповіт впливає на податок?

Передача майна за заповітом не змінює податкових правил і не створює додаткових пільг для спадкоємців, пояснює адвокатка Світлана Круторогова у коментарі УНІАН.

Немає значення, яким чином особа вступає у спадщину – чи за заповітом, чи спадкування відбувається за законом,

– каже адвокатка.

Вирішальним є сам факт отримання майна, а не те, чи відбулося спадкування за заповітом. Саме отримання такого майна розглядають як дохід, який підлягає оподаткуванню.

На практиці це означає, що навіть стороння особа, зазначена у заповіті, сплачуватиме податок за загальними правилами. У більшості випадків це 5% або 18% податку разом із військовим збором залежно від статусу спадкоємця.

Чи потрібно подавати декларацію про спадщину?