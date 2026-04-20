Який податок на спадщину треба сплатити у 2026 році?
В Україні оподатковується не сама спадщина, а дохід, отриманий у вигляді майна. Саме тому ставка залежить від того, ким спадкоємець є для померлого, пояснює Державна податкова служба.
Дивіться також Чи можна виписати людину з ордера на квартиру: що потрібно довести у суді
Тому застосовують різні ставки:
- 0% – для найближчих родичів. До цієї категорії входять батьки, діти (у тому числі усиновлені), чоловік або дружина, а також рідні брати й сестри, дідусі, бабусі та онуки. У таких випадках не потрібно сплачувати ні податок на доходи, ні військовий збір;
- 5% податку + 5% військового збору – для спадкоємців, які не належать до першого або другого ступеня спорідненості, але мають громадянство України;
- 18% податку + 5% військового збору – якщо спадкоємець або спадкодавець не є громадянином України. У такому разі загальна сума платежів зростає до 23%.
Окремо закон передбачає випадки, коли нульову ставку застосовують незалежно від спорідненості. Йдеться про людей з інвалідністю І групи, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дітей з інвалідністю.
Як заповіт впливає на податок?
Передача майна за заповітом не змінює податкових правил і не створює додаткових пільг для спадкоємців, пояснює адвокатка Світлана Круторогова у коментарі УНІАН.
Немає значення, яким чином особа вступає у спадщину – чи за заповітом, чи спадкування відбувається за законом,
– каже адвокатка.
Вирішальним є сам факт отримання майна, а не те, чи відбулося спадкування за заповітом. Саме отримання такого майна розглядають як дохід, який підлягає оподаткуванню.
На практиці це означає, що навіть стороння особа, зазначена у заповіті, сплачуватиме податок за загальними правилами. У більшості випадків це 5% або 18% податку разом із військовим збором залежно від статусу спадкоємця.
Чи потрібно подавати декларацію про спадщину?
У більшості випадків податок сплачують під час нотаріального оформлення спадщини. Тоді окремо подавати декларацію не потрібно, оскільки всі розрахунки вже проведені.
Якщо податок не сплатили під час оформлення, спадкоємець має подати декларацію до 1 травня 2026 року. Сплатити суму податку потрібно до 1 серпня 2026 року.