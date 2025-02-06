Исторический фермерский дом XVIII века расположен в поселке Толошеназ, что всего в 30 минутах от Женевы. О его продаже 24 Канал сообщает со ссылкой на Bloomberg.

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Дом Одри Хепберн выставили на продажу

Сооружение называется La Paisible, что означает "мирное место". В поместье есть 12 спален и 8 ванных комнат. Он занимает площадь 1 000 квадратных метров и расположен на земельном участке площадью 40 акров. Дом состоит из трех этажей и даже имеет лифт. Во дворе бассейн с подогревом.

Риэлторы предлагают приобрести дом за 21 миллион долларов.

Как выглядит дом, некогда принадлежавший Одри Хепберн: Фото Knight Frank, Conde Nast

Актриса жила в этом доме 30 лет

Одри Хепберн владела этим имением с 1963 года вплоть до своей смерти в 1993 году. После ее сыновья продали недвижимость в 2001 году. Новыми владельцами тогда стали Катарина и Жан-Марк Бежолины. Супруги купили дом для воспитания своих шестерых детей.

Кроме большой площади, имение имеет сад, в котором есть оригинальные розы, высажены в честь Хепберн.

Когда Одри Хепберн исполнилось 60 лет, она получила в подарок 60 белых кустов роз, которые высадили возле дома. Половина цветов все еще там,

– рассказала Катарина Бежолин.



Возле дома до сих пор растет часть роз, которые высадили при жизни Одри Хепберн / Фото Knight Frank

В доме также есть камины, которые остались еще со времени проживания там звезды. Новые владельцы модернизировали кухню и ванные комнаты, чтобы подстроить имение под собственные нужды, однако сохранить его исторический вид.