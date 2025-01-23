Где расположен замок и насколько критическая там ситуация, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Daily Record.

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Неприятное открытие исторического замка

Левиты переехали из Юты, что в США, в графство Аргайл, что в Великобритании. Там они купили 175-летний замок Нокдерри. За недвижимость пара выложила 1,25 миллиона фунтов стерлингов (1,56 миллиона долларов).

Исторический памятник имеет четыре зала для торжеств и вид на озеро Лонг.

Новые владельцы начали реставрацию здания еще в 2023 году, но только в процессе осознали, насколько близким к упадку было их помещение.

То, что меня поражает в январе 2025 года: если оглянуться и сравнить, то все выглядит так, будто мы откатились назад. Исключение – чердак, где ремонт завершен, и мы можем пойти туда, чтобы полюбоваться, как однажды будет выглядеть остальная часть замка,

– поделился мужчина.

И добавил, что понятия не имел, насколько замок близок к полному разрушению. Дело в том, что его фундамент прогнил. Если бы ремонт не начали, то сооружение не простояло бы и 5 лет.



Замку грозило разрушение / Фото ВВС

Супруги показывают в сети процесс ремонта замка

Местный совет одобрил планы пары по проведению реставрации на территории замка в январе 2024 года. Новые хозяева хотят вернуть зданию его былую славу. В планах – сохранить оригинальные элементы, в частности фронтоны, каменные балюстрады, башни, а также старинные камины и витражи.

Левиты показывают все этапы ремонта на странице в инстаграме. Там за ним ими следит миллионная аудитория.



Такой вид замок имеет внутри / Фото из инстаграма Knockderry СаѕтІе

К слову, ранее этот замок принадлежал предпринимательнице Мариан Ван Овервеле. В 2000 году она обанкротилась и после изнурительной судебной тяжбы, которая длилась аж 22 года, полностью потеряла право собственности на замок в 2022 году.