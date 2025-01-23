Де розташований замок і наскільки критична там ситуація, 24 Канал розповідає з посилання на Daily Record.

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Неприємне відкриття історичного замку

Левітти переїхали з Юти, що у США, в графство Аргайл, що у Великій Британії. Там вони купили 175-річний замок Нокдеррі. За нерухомість пара виклала 1,25 мільйона фунтів стерлінгів (1,56 мільйона доларів).

Історична пам’ятка має чотири зали для урочистостей і краєвид на озеро Лонг.

Нові власники розпочали реставрацію будівлі ще у 2023 році, але лише у процесі усвідомили, наскільки близьким до занепаду було їхнє помешкання.

Те, що мене вражає у січні 2025 року: якщо озирнутися і порівняти, то все виглядає так, ніби ми відкотилися назад. Виняток – горище, де ремонт завершений, і ми можемо піти туди, щоб помилуватися, як одного дня виглядатиме решта замку,

– поділився чоловік.

Та додав, що й гадки не мав, наскільки замок близький до повного руйнування. Річ у тім, що його фундамент прогнив. Якби ремонт не розпочали, то споруда не простояла б і 5 років.



Замку загрожувало руйнування / Фото ВВС

Подружжя показує в мережі процес ремонту замку

Місцева рада схвалила плани пари щодо проведення реставрації на території замку у січні 2024 року. Нові господарі хочуть повернути будівлі її колишню славу. У планах – зберегти оригінальні елементи, зокрема фронтони, кам'яні балюстради, башти, а також старовинні каміни та вітражі.

Левітти показують усі етапи ремонту на сторінці в інстаграмі. Там за ним ними слідкує мільйонна аудиторія.



Такий вигляд замок має всередині / Фото з інстаграму Knockderry Сastle

До слова, раніше цей замок належав підприємниці Маріан Ван Овервеле. У 2000 році вона збанкрутувала і після виснажливої судової тяганини, яка тривала аж 22 роки, повністю втратила право власності на замок у 2022 році.