Як в автора проєкту та власника оселі будівельника Філіпа Вайднера виникла ідея побудувати оригінальний дім, 24 Канал розповідає з посиланням на Daily Star.

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Історія оригінального будинку

Чоловік перетворив звичайну двоповерхову дерев'яну хатинку на витвір архітектурного мистецтва. Він поступово добудовував до будівлі все нові й нові поверхи.

Химерний будинок підіймається вгору на 56 метрів. Він розташований у лісі в містечку Талкетна, що на Алясці. Краєвид, який відкривається звідти, захоплює як урбаністичних дослідників, так і поціновувачів цікавих архітектурних об'єктів.

Власник оселі зазначає, що це не фантастична локація, а реальне помешкання, в якому можуть жити люди. Одного разу Філіп Вайднер вирішив здійснити свою мрію – дістатись до неба. Реалізовувати проєкт йому допомогли фантазія та диплом інженера.

Залежно від того, з якого ракурсу дивитися та якою дорогою підійматися на вершину, будинок може похвалитися 14 – 17 рівнями, які об'єднані вісьма вертикальними балками.

На вершині вежі є кімната у формі восьмикутника. До неї можна потрапити за допомогою крана та сталевої опори, розміщеної на вершині шпиля. Звідти відкривається розкішний краєвид.



Такий вигляд має 56-метровий будинок у лісі на Алясці / Фото Melissa Billups

Реконструкція споруди

На жаль, протягом останніх років будинок занепадає і вже почав руйнуватися. Аби уникнути прикрих інцидентів, доступ на територію обмежили. Наразі нерухомість реставрують.

Попри те, що прогрес відбувається повільно, господар має грандіозні плани на будинок. Він хоче зробити з нього приватну резиденцію для своєї родини, а згодом відкрити його для громадськості. Однак зводити нові поверхи чоловік вже не може. Це забороняє законодавство.