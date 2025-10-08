Привлекает ли самый высокий мост в Китае?
Власти региона надеются, что мост привлечет больше туристов, в частности через смотровые площадки, стеклянному лифту в кафе на вершине одной из арок моста (открытие в ноябре 2025 года) и стеклянному проходу для посетителей, чтобы они могли смотреть вниз на землю примерно на 580 метров ниже, передает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.
Как сообщают государственные СМИ Китая, на мосту предлагаются банджи-джампинг и слэклайн, а также планируется проведение профессиональных мероприятий по бейс-джампингу. Но стоит заметить, что количество посетителей ограничено – до 5 тысяч в день.
Как добавляет глава провинциального управления транспорта Чжан Инь, передает CNA, новый мост, который значительно улучшает региональную взаимосвязь, является знаковым проектом, демонстрирующим инновационный потенциал Китая
А по словам одного из работников моста, благодаря построенному мосту время путешествия по каньону сократилось с 2 часов до 2 минут.
Интересно, что мост вызвал у общества двоякие впечатления:
- Например, Линь Гоцюань, владелец соседнего гостевого дома у моста, опубликовал в социальных сетях, что его заведение полностью забронировано. А сам Линь посещал мост уже более 200 раз для того, чтобы увидеть его и наблюдать за прогрессом.
- Зато есть люди, которые в соцсетях жалуются на стоимость моста, управление парковкой и недостроенное состояние. Кроме того, есть такие, что говорят о том, что мост не стоил специальной поездки к нему.
Что еще известно о Хуацзян Гранд Каньон?
Строительство моста продолжалось менее 4 лет. Сначала его должны были открыть в июне 2025 года, однако открытие перенесли на сентябрь.
Среди трудностей в строительстве – рельеф ущелья. Однако работники изобретательно подошли к своей работе: использовали спутниковую навигацию, дроны, интеллектуальные системы мониторинга и сверхпрочные материалы.
Хуацзян Гранд Каньон почти в 9 раз выше моста Золотые ворота в Сан-Франциско.