Об этом американский лидер на днях заявил в разговоре с NBC News. Подробнее о планах Трампа рассказывает 24 Канал.
Как Трамп хочет изменить бальный зал Белого дома?
Проект призван решить проблему нехватки мест для официальных мероприятий. Уже вскоре иностранным лидерам и высокопоставленным чиновникам не придется обедать в палатках на Южной лужайке, как это случалось раньше.
Мы делаем зал немного масштабнее. Это будет бальный зал высочайшего уровня, лучший в мире,
– отметил президент США.
По оценкам, строительство будет стоить примерно 200 миллионов долларов, и Трамп пообещал частично финансировать его лично. К финансированию также привлекут частных меценатов, которых в Белом доме назвали "патриотами".
Проект уже стартовал: журналисты видели технику и строительные грузовики на территории резиденции.
В то же время издание WSJ добавляет, что подробности проекта нового бального зала остаются неизвестными и окутанными загадочностью. Белый дом до сих пор не раскрыл ни архитектурных планов будущего сооружения, ни его точного расположения. Также проект еще не подали на рассмотрение в Национальную комиссию по планированию капитального строительства – правительственного органа, который обычно оценивает изменения, касающиеся федеральной собственности в столице США.
Предварительные эскизы нового бального зала в Белом доме / Фото McCRERY
Новый зал станет самым большим изменением архитектуры Белого дома со времен Второй мировой – именно тогда Франклин Рузвельт расширил Восточное крыло. На этот раз бальный зал заменит именно Восточное крыло, где раньше работали первая леди и ее команда.
Интересно, что еще в июле Трамп говорил о несколько меньших масштабах бального зала. Он должен был бы вмещать 650 человек. Теперь же, по его замыслу, количество гостей расширили до 900 человек.
Как Трамп уже изменил Овальный кабинет и каково его отношение к архитектуре?
- Ранее президент США подписал указ, который определяет классический и традиционный стили основными для федеральной архитектуры. Таким образом он выразил свое неприятие модернизма, в частности брутализма, потому что считает слишком простым и лишенным красоты.
- Трамп уже успел кардинально изменить интерьер Овального кабинета, добавив больше золота, флагов и картин, чем подчеркнул свой максималистский стиль. Политик выбрал светлый кремовый ковер на замену темно-синему, в кабинете появились золотые элементы, декоративная лепнина и галерея портретов – все в духе роскоши.