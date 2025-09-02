Больше картин, больше золотых деталей на стенах, даже больше флагов – Трамп решил дополнить каждый уголок Овального кабинета. Учитывая его любовь, ко всему золотому и пышному, в США это вряд ли кого-то удивило, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Business Іпѕіԁег.

Каким был, а каким стал Овальный кабинет при Трампе?

Каждый президент США вносит в дизайн интерьера Белого дома что-то свое. Дональд Трамп ко второму сроку решил воплотить свою любовь к максимализму и золоту.

Первое, что сразу бросается в глаза это светлый кремовый ковер, ведь при президентстве Джо Байдена он был темно-синим. Очевидно, Трамп решил, что к позолоте подойдет что-то светлее, благороднее.



Во время президентства Байдена стены были максимально простыми – несколько портретов и никакой отделки. Трамп позаботился о золотой лепнине и повесил еще несколько портретов, создав своеобразную галерею.



При Байдене в Овальном кабинете было только два флага: американский флаг и флаг с президентской печатью. Трамп решил, что этого будет мало, поэтому добавил еще различные флаги Вооруженных сил США, в частности морской пехоты и военно-морских сил.



"Роскошных" мелочей в Овальном кабинете также хватает. Золотые урны, золотая подставка, золотая президентская печать, которая раньше была вообще незаметной, а теперь – полноценный элемент декора.



Какой стиль в архитектуре любит Трамп?

На днях нынешний президент США еще раз продемонстрировал свою приверженность к классическому стилю. Лидер страны подписал исполнительный указ, которым объявил классический и традиционный стили основными в федеральной архитектуре. По его мнению, это решение "снова сделает федеральную архитектуру прекрасной".

Дело в том, что Трамп не любит модернизм, а именно брутализм, поэтому не хочет видеть главные здания в таком "простом" стиле. Брутализм является полной противоположностью пышному и величественному классицизму. Для него характерны простые геометрические формы и "голые стены". Примером федерального здания в стиле брутализма в США является штаб-квартира ФБР.