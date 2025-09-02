Більше картин, більше золотих деталей на стінах, навіть більше прапорів – Трамп вирішив доповнити кожен куточок Овального кабінету. Зважаючи на його любов, до всього золотого і пишного, у США це навряд чи когось здивувало, розповідає 24 Канал з посиланням на Business Іnsider.

Зверніть увагу Апартаменти в золоті, курорти й гольф-клуби: якою нерухомістю володіє Трамп – яскраві фото

Яким був, а яким став Овальний кабінет при Трампові?

Кожен президент США вносить у дизайн інтер'єру Білого дому щось своє. Дональд Трамп під другого терміну вирішив втілити свою любов до максималізму та золота.

Найперше, що одразу впадає у вічі це світлий кремовий килим, адже за президентства Джо Байдена він був темно-синім. Очевидно, Трамп вирішив, що до позолоти личитиме щось світліше, благородніше.



Інтер'єр під час президентства Байдена / Фото з інстаграму експрезидента

Під час президентства Байдена стіни були максимально простими – кілька портретів і жодного оздоблення. Трамп подбав про золоту ліпнину та повісив ще кілька портретів, створивши своєрідну галерею.



Інтер'єр при Трампові / Фото з інстаграму Білого дому

За Байдена в Овальному кабінеті було лише два прапори: американський прапор і прапор із президентською печаткою. Трамп вирішив, що цього буде замало, тому додав ще різноманітні прапори Збройних сил США, зокрема морської піхоти та військово-морських сил.



Позаду видніються два прапори / Фото з інстаграму Джо Байдена

"Розкішних" дрібниць в Овальному кабінеті також вистачає. Золоті урни, золота підставка, золота президентська печатка, яка раніше була взагалі непомітною, а тепер – повноцінний елемент декору.



Трамп доповнив прапорами Збройних сил США / Фото з інстаграму Білого дому

Який стиль в архітектурі любить Трамп?

Днями нинішній президент США ще раз продемонстрував свою прихильність до класичного стилю. Лідер країни підписав виконавчий указ, яким оголосив класичний та традиційний стилі основними у федеральній архітектурі. На його думку, це рішення "знову зробить федеральну архітектуру прекрасною".

Річ у тім, що Трамп не любить модернізм, а саме бруталізм, тому не хоче бачити головні будівлі в такому "простому" стилі. Бруталізм є повною протилежністю пишному та величному класицизму. Для нього характерні прості геометричні форми та "голі стіни". Прикладом федеральної будівлі у стилі бруталізму в США є штаб-квартира ФБР.