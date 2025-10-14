В 2025 году существуют несколько вариантов разделения дома, сообщает 24 Канал со ссылкой на юридическую компанию DOZVIL.

Смотрите также Кирпич, дерево или газобетон: из чего лучше не строить дом

Как происходит разделение частного дома?

Самым распространенным вариантом является разделение дома на несколько квартир. Такой способ оформления применяется для образования нескольких квартир, если не планируется вмешательство в несущие конструкции дома. Второй вариант – разделение частного дома разделение частного дома на несколько отдельных конструкций. Каждый совладелец получит индивидуальный объект недвижимости. Но такой вариант рассматривают в случае, если конструкция позволяет выделить части без вмешательства в несущие конструкции. Последний вариант – реконструкция дома. Это сложная процедура с оформлением разрешительной документации на реконструкцию дома с разделением на две части.

Такой способ оформления документов используется, если есть техническая возможность разделить дом на два отдельных. В этом случае предполагается вмешательство в несущие конструкции дома,

– пишут специалисты.

Как официально оформить раздел дома?

Официальный раздел недвижимости происходит в несколько этапов и требует соблюдения четкой процедуры. Сначала владелец заказывает техническое заключение о возможности разделения, после чего изготавливаются новые технические паспорта на отдельные объекты.

Далее оформляется нотариальное заявление или договор о разделе. Каждой части присваивают отдельный почтовый адрес, а завершающим шагом становится регистрация права собственности в государственном реестре.

Если разделение связано с реконструкцией, к процессу добавляются дополнительные этапы: разработка архитектурного проекта, получение разрешений на строительные работы и представление декларации о готовности объекта к эксплуатации.

Какие документы необходимы?

Для проведения раздела жилого дома владельцу необходимо подготовить основной пакет документов. Среди них:

Паспорт;

Идентификационный код;

Документы, подтверждающие право собственности на дом и земельный участок;

Технический паспорт на объект (при наличии).

Обратите внимание! Раздел недвижимости возможен только с согласия всех совладельцев дома и земли. Если один из них возражает, отсутствует или не может предоставить доверенность, вопрос решается исключительно через суд.

Сколько стоит раздел дома?

Стоимость процедуры определяется индивидуально. На цену влияют несколько факторов:

Место расположения;

Общая площадь дома;

Разделение земельного участка;

Наличие схемы раздела дома;

Подготовленная техническая документация.

Средняя стоимость раздела дома без строительных работ – от 30 тысяч гривен. С оформлением документации на реконструкцию сумма может вырасти в несколько раз.

Какие законы регулируют?

Согласно статье 367 Гражданского кодекса Украины, имущество в общей долевой собственности может быть разделено в натуре по согласию между совладельцами, отмечает Земельный фонд Украины.

После такого разделения право общей долевой собственности на него прекращается. Если недвижимость принадлежит двум или более лицам с определенными долями каждого, такая форма владения считается общей долевой собственностью.

По общему правилу, доли совладельцев являются равными, если иное не предусмотрено договоренностью между ними или законом. Если же доли не определены, их размер устанавливается с учетом вклада каждого совладельца в приобретение или сооружение имущества.

Право общей долевой собственности реализуется по взаимному согласию собственников. Они имеют право договориться о порядке пользования имуществом, принадлежащим им совместно, а также о выделении в пользование части, пропорциональной их доле.

Можно ли получить прописку в доме без его владельца?