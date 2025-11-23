В соцсетях она показала фото "до" и "после", которые поразили пользователей масштабом обновления. Подробнее о преобразовании 24 Канал рассказывает со ссылкой на The Sun.

Как женщина превратила автобус в жилье?

Бывший служебный транспорт теперь стал комфортными апартаментами в британском Корнуолле. Женщина сдает его в аренду, которая стоит 248 фунтов стерлингов (13 686 гривен) за сутки.

Наконец могу показать, каким был автобус раньше и как он выглядит теперь. Ему более двух десятилетий, он видел множество людей и историй, а теперь дарит новые воспоминания парам, семьям и друзьям,

– написала Джас.

Первый уровень она переобустроила полностью: установила просторную кухню с плитой, холодильником и фермерской мойкой, а также настоящий камин для уюта. В кормовой части обустроили столовую с деревянным столом и скамейками цвета шалфея.

На втором этаже есть атмосферная спальня: с одной стороны – большая двуспальная кровать, с другой – ванна. Джас призналась, что купила ее на eBay всего за 3,2 фунта (176 гривен).

По ее словам, большинство материалов были повторно использованными или экологичными: "От викторианских деревянных полов и дверей из старых зданий до стен из поддонов и ванны – почти все внутри спасено, переработано или приобретено этично".



Так выглядит жилье, которое создала женщина / Фото @jas_in_a_bus

Как на преобразование отреагировала сеть?

Кадры с превращением автобуса в жилье, которое женщина обнародовала в тиктоке jas_in_a_bus, набрали более 3,3 миллиона просмотров и 484 тысячи лайков. Другие сообщения о жилье тоже имеют много реакций и просмотров. В комментариях пользователи называют проект "домом мечты" и восхищаются результатом, которого удалось достичь женщине.

Как мужчина сделал жилье из судна?

В Британии мужчина приобрел редкое для Британии судно 8 тысяч фунтов (примерно 440 тысяч гривен) и собственноручно переоборудовал его, потратив еще примерно столько же.

Пять месяцев он жил на шлюпке, обустраивая внутри кухню, печь и уютный интерьер. Благодаря большей ширине лодки ему удалось создать значительно более просторный салон, сохранив при этом двигатель и возможность плавать. Главный мотив переезда – экономия.