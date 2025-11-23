У соцмережах вона показала фото "до" і "після", які вразили користувачів масштабом оновлення. Детальніше про перетворення 24 Канал розповідає з посиланням на The Sun.

Читайте також У Нью-Йорку жінка зняла дзеркало у ванній – і знайшла за стіною закинуту квартиру

Як жінка перетворила автобус на житло?

Колишній службовий транспорт тепер став комфортними апартаментами у британському Корнуоллі. Жінка здає його в оренду, яка коштує 248 фунтів стерлінгів (13 686 гривень) за добу.

Нарешті можу показати, яким був автобус раніше і як він виглядає тепер. Йому понад два десятиліття, він бачив безліч людей та історій, а тепер дарує нові спогади парам, сім'ям і друзям,

– написала Джас.

Перший рівень вона переоблаштувала повністю: встановила простору кухню з плитою, холодильником та фермерською мийкою, а також справжній камін для затишку. У кормовій частині облаштували їдальню з дерев'яним столом і лавами кольору шавлії.

На другому поверсі є атмосферна спальня: з одного боку – велике двоспальне ліжко, з іншого – ванна. Джас зізналася, що купила її на eBay всього за 3,2 фунта (176 гривень).

За її словами, більшість матеріалів були повторно використаними або екологічними: "Від вікторіанських дерев’яних підлог і дверей зі старих будівель до стін із піддонів і ванни – майже все всередині врятоване, перероблене або придбане етично".



Такий вигляд має житло, яке створила жінка / Фото @jas_in_a_bus

Як на перетворення відреагувала мережа?

Кадри з перетворенням автобуса в житло, яке жінка оприлюднила у тіктоці jas_in_a_bus, набрали понад 3,3 мільйона переглядів і 484 тисячі вподобайок. Інші дописи про помешкання теж мають багато реакцій та переглядів. У коментарях користувачі називають проєкт "домом мрії" та захоплюються результатом, якого вдалося досягти жінці.

Автобус, який став житлом: дивіться відео

Як чоловік зробив житло зі судна?

У Британії чоловік придбав рідкісне для Британії судно 8 тисяч фунтів (приблизно 440 тисяч гривень) і власноруч переобладнав його, витративши ще приблизно стільки ж.

П'ять місяців він жив на шлюпці, облаштовуючи всередині кухню, піч та затишний інтер'єр. Завдяки більшій ширині човна йому вдалося створити значно просторіший салон, зберігши при цьому двигун і можливість плавати. Головний мотив переїзду – економія.