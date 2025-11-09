Саманта Хартшу відчула справжній шок від знахідки. Деталі про те, що було далі, 24 Канал розповідає з посиланням на The Mirror.

Як жінка знайшла квартиру і якою була її реакція?

Жителька Нью-Йорка одного дня зняла дзеркало у своїй ванні та виявила за стіною занедбану трикімнатну квартиру. Замість того щоб злякатися, вона взяла молоток, одягла маску й саморобний ліхтар на голову та пролізла через отвір у стіні.

По той бік вона побачила похмуре запилене житло з залишками меблів, сміттям і порожньою пляшкою з-під води. За її словами, квартира виглядала покинутою вже давно: розібрана підлога, зруйнована кухня, у ванній – лише труби та вогкість.

Повернувшись назад, Саманта заклеїла отвір і пожартувала, що зробить "приємний дзвінок власнику" наступного дня. Втім, навіть керівництво будинку не змогло пояснити, звідки взялася ця загадкова квартира.

У Нью-Йорку настільки тісні оселі, що ми навіть не здогадуємося, які таємниці можуть ховатися за стінами,

– іронічно підсумувала жінка.

До слова, станом на листопад 2025 року середня вартість оренди житла в Нью-Йорку становить 4 026 доларів на місяць – це на 147% більше, ніж середній показник по країні, який дорівнює 1 631 долару. Залежно від типу житла, орендарі сплачують приблизно 3 265 доларів за студію, 4 026 доларів за однокімнатну квартиру та близько 5 472 долари за двокімнатну. Найдорожче обходяться трикімнатні помешкання – їхня оренда стартує від 6 961 долара на місяць. Нью-Йорк традиційно входить до списку міст із найвищими цінами на житло в США, і тенденція зростання орендних ставок тут зберігається.

Що ще люди у своїх оселях?

Студенти з Огайо були шоковані, коли виявили, що загадкові звуки з підвалу лунають не просто так – там мешкав чоловік. Як з'ясувалося, Джеремі таємно проживав у студентському будинку протягом тривалого часу.

Крім того, 93-річна американка виявила у підвалі свого будинку оголеного чоловіка, який жив там приблизно пів року. Поліція затримала його з допомогою службових собак і сльозогінного газу. Приміщення, де він переховувався, було лише приблизно 60 сантиметрів заввишки.